Rosalía Estrena Nuevo Video Musical para ‘La Perla’

Rosalía lanzó el video musical de "La Perla" el 15 de diciembre de 2025. El proyecto incluye la colaboración de Yahritza y Su Esencia, aunque ellos no aparecen en el video. Esta canción, de su álbum LUX, es la primera vez que colabora con una banda mexicana y hace referencia a su reciente ruptura con Rauw Alejandro.

STILLZ, también conocido como Matías Vásquez, dirigió el video; él ya había trabajado con Rosalía en "Tuya," "Vampiros," y "Candy". En el video, Rosalía aparece en varios papeles, como esgrimista y jugadora de hockey, siendo ella la protagonista principal. Mientras actúa, canta versos que originalmente escribió Yahritza Martínez.

"La Perla" es como un himno del desamor, tocando temas de heridas emocionales y su conexión con Alejandro. Durante una presentación en vivo en The Tonight Show con Jimmy Fallon, incorporaron elementos del cuento de La Princesa y el Guisante en la actuación.

Mezclando temas de la cultura popular, especialmente la creciente popularidad del hockey, el video se inspira en programas como Shoresy y Heated Rivalry. El lanzamiento de Rosalía coincide con la próxima etapa estadounidense de su gira LUX Tour, que comienza en junio de 2026.

Yahritza Martínez y su banda enfrentaron críticas en México, lo que explica su ausencia del video. Para Martínez, "La Perla" podría representar un nuevo comienzo después de controversias previas en la industria musical.

Las imágenes de STILLZ en "La Perla" reflejan su trabajo anterior con Rosalía. Una paleta de colores oscuros y paisajes urbanos nocturnos crean un ambiente que resuena con la letra de la canción y su tema del "terrorista emocional".

Surge especulación cuando Rosalía canta las partes de Martínez, lo que ha llevado a los fans a discutir sobre el control artístico y la identidad. Los orígenes de Yahritza y Su Esencia en su tierra natal añaden más capas a esta conversación.

La mención de un "terrorista emocional" hace referencia a la historia de Rosalía con Alejandro, presentando temas de traición y dolor. La canción conecta con los oyentes por su intensidad emocional.

El video hace alusión al cuento de La Princesa y el Guisante, creando conexiones entre la sensibilidad y la emoción, reflejando el viaje de Rosalía a través del arte.

Al incorporar temas de hockey, Rosalía se conecta con la cultura popular de Norteamérica, particularmente con el mundo amante del hockey, lo cual coincide con los lugares que visitará en su gira.