PodcastConcursosEventos
LISTEN LIVE

Rosalía Estrena Nuevo Video Musical para ‘La Perla’

Rosalía lanzó el video musical de “La Perla” el 15 de diciembre de 2025. El proyecto incluye la colaboración de Yahritza y Su Esencia, aunque ellos no aparecen en el…

Jen Glorioso
SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 16: Rosalía performs onstage during The 24th Annual Latin Grammy Awards on November 16, 2023 in Seville, Spain. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for Latin Recording Academy)
(Photo by Kevin Winter/Getty Images for Latin Recording Academy)

Rosalía lanzó el video musical de "La Perla" el 15 de diciembre de 2025. El proyecto incluye la colaboración de Yahritza y Su Esencia, aunque ellos no aparecen en el video. Esta canción, de su álbum LUX, es la primera vez que colabora con una banda mexicana y hace referencia a su reciente ruptura con Rauw Alejandro.

STILLZ, también conocido como Matías Vásquez, dirigió el video; él ya había trabajado con Rosalía en "Tuya," "Vampiros," y "Candy". En el video, Rosalía aparece en varios papeles, como esgrimista y jugadora de hockey, siendo ella la protagonista principal. Mientras actúa, canta versos que originalmente escribió Yahritza Martínez.

"La Perla" es como un himno del desamor, tocando temas de heridas emocionales y su conexión con Alejandro. Durante una presentación en vivo en The Tonight Show con Jimmy Fallon, incorporaron elementos del cuento de La Princesa y el Guisante en la actuación.

Mezclando temas de la cultura popular, especialmente la creciente popularidad del hockey, el video se inspira en programas como Shoresy y Heated Rivalry. El lanzamiento de Rosalía coincide con la próxima etapa estadounidense de su gira LUX Tour, que comienza en junio de 2026.

Yahritza Martínez y su banda enfrentaron críticas en México, lo que explica su ausencia del video. Para Martínez, "La Perla" podría representar un nuevo comienzo después de controversias previas en la industria musical.

Las imágenes de STILLZ en "La Perla" reflejan su trabajo anterior con Rosalía. Una paleta de colores oscuros y paisajes urbanos nocturnos crean un ambiente que resuena con la letra de la canción y su tema del "terrorista emocional".

Surge especulación cuando Rosalía canta las partes de Martínez, lo que ha llevado a los fans a discutir sobre el control artístico y la identidad. Los orígenes de Yahritza y Su Esencia en su tierra natal añaden más capas a esta conversación.

La mención de un "terrorista emocional" hace referencia a la historia de Rosalía con Alejandro, presentando temas de traición y dolor. La canción conecta con los oyentes por su intensidad emocional.

El video hace alusión al cuento de La Princesa y el Guisante, creando conexiones entre la sensibilidad y la emoción, reflejando el viaje de Rosalía a través del arte.

Al incorporar temas de hockey, Rosalía se conecta con la cultura popular de Norteamérica, particularmente con el mundo amante del hockey, lo cual coincide con los lugares que visitará en su gira.

La ausencia de Yahritza pero su reconocimiento genera conversaciones, indicando una posible distancia de problemas pasados y un enfoque en asegurar el éxito de la canción.

rosalia
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
Related Stories
MEXICO CITY, MEXICO - DECEMBER 11: Bad Bunny performs on stage during the Debí Tirar Más Fotos world tour at Estadio GNP Seguros on December 11, 2025 in Mexico City, Mexico. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images)
MusicBad Bunny Trae a Grupo Frontera al Escenario en la Ciudad de MéxicoJen Glorioso
NASHVILLE, TENNESSEE - OCTOBER 27: Romeo Santos performs at Bridgestone Arena on October 27, 2023 in Nashville, Tennessee. (Photo by Jason Kempin/Getty Images)
MusicRomeo Santos y Prince Royce Anuncian Gira 2026 con Parada en TampaJen Glorioso
SAN JUAN, PUERTO RICO - SEPTEMBER 20: Bad Bunny performs live during "No Me Quiero Ir De Aquí; Una Más" Residencia at Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot on September 20, 2025 in San Juan, Puerto Rico. (Photo by Gladys Vega/Getty Images)
MusicLos Momentos Más Grandes de Bad Bunny en 2025Jen Glorioso
Beasly Media Group, LLC
Download our station app

Download the app to LISTEN LIVE wherever you are and connect with us like never before!





About
Connect