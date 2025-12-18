El documental de Becky G llega a Netflix

El documental de Becky G, Rebbeca, llega a Netflix el 31 de diciembre de 2025. Los fans se enteraron de la noticia el 17 de diciembre, y están súper emocionados de ver su historia.

Además de Netflix, la gente podrá rentar o comprar Rebbeca en plataformas como Amazon, Apple TV, Fandango at Home y Google Play a partir del 2026. Va a llegar a un montón de gente.

Becky G habló abiertamente sobre el documental, compartiendo: "Esta película no se trata de la perfección. Se trata de convertirse en quien eres. Rebbeca se filmó en un momento de transición personal, cuando las preguntas sonaban más fuerte que las respuestas. Es crudo, es real, y es sanador", le dijo Becky G a Remezcla.

La película, una mirada detallada al viaje personal y artístico de Becky, se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca en junio. También estuvo por poco tiempo en los cines en diciembre gracias a Live Nation Studios y Trafalgar Releasing.

La historia de Becky G, incluyendo experiencias como su primer desamor y los rumores de infidelidad de su prometido Sebastián Lletget, resonó con mucha gente en línea. Junto con el documental, ella lanzó el video musical de "Hablamos Mañana" el 11 de diciembre.

El documental ofrece una perspectiva única de la vida de Becky G, capturando sus pensamientos sobre el amor, la familia y la resiliencia. Conecta estos temas con su primer álbum de música regional mexicana, dando una nueva perspectiva de su trayectoria.

Dirigida y producida por Jennifer Tiexiera y Gabriela Cavanagh, la película recibió apoyo de Live Nation Productions, State of the Art y Lady & Bird Films. Trafalgar Releasing manejó la distribución, y la película dura 98 minutos.

Becky G también colaboró con Project Healthy Minds para crear un espacio con recursos de salud mental. Esta iniciativa va de la mano con los temas del documental y busca apoyar a los que vean la película.

En una entrevista con Big Boy, Becky G habló sobre la transparencia del documental. Ella dijo: "la gente pudo verlo todo. Y yo creo de todo corazón que media verdad sigue siendo una mentira. Y yo estaba lista para vivir mi verdad. Y si iba a hacer eso, iba a hablar de todo".