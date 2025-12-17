92.5 Maxima tiene tu par de boletos para ver a Romeo Santos y Prince Royce

¡Prepárate para una noche inolvidable de bachata y la realeza de la música latina! Romeo Santos y Prince Royce se apoderarán del Benchmark International Arena el 26 de abril de 2026, ¡y tú podrías estar allí GRATIS!
Esta es tu oportunidad de experimentar a dos de los nombres más grandes de la música latina en un escenario épico. Desde los éxitos que encabezaron las listas de Romeo Santos hasta los favoritos de bachata-pop de Prince Royce, este concierto promete ritmo, romance y energía sin parar.
📅 EVENT DETAILS
Artists: Romeo Santos & Prince Royce
Date: April 26, 2026
Venue: Benchmark International Arena
Contest Rules:
- How To Enter: Listen To Win
- Dates Of Contest: 12/17-12/19/25
- How Winner Is Being Selected: Queue to Call
- When The Winner Is Being Selected: 12/17-12/19/25
- How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
- Age Of Entrants: 18+
- How Many Winners Are Being Selected: 5
- What The Prize Is: A pair of tickets to see Romeo Santos & Prince Royce at Benchmark International Arena on 4/26/2026
- Prize Value: $150
- Who Is Providing The Prize: CMN