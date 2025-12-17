PodcastConcursosEventos
LISTEN LIVE

92.5 Maxima tiene tu par de boletos para ver a Romeo Santos y Prince Royce

¡Prepárate para una noche inolvidable de bachata y la realeza de la música latina! Romeo Santos y Prince Royce se apoderarán del Benchmark International Arena el 26 de abril de…

smckenzie

¡Prepárate para una noche inolvidable de bachata y la realeza de la música latina! Romeo Santos y Prince Royce se apoderarán del Benchmark International Arena el 26 de abril de 2026, ¡y tú podrías estar allí GRATIS!

Esta es tu oportunidad de experimentar a dos de los nombres más grandes de la música latina en un escenario épico. Desde los éxitos que encabezaron las listas de Romeo Santos hasta los favoritos de bachata-pop de Prince Royce, este concierto promete ritmo, romance y energía sin parar.

📅 EVENT DETAILS

Artists: Romeo Santos & Prince Royce
Date: April 26, 2026
Venue: Benchmark International Arena

Contest Rules:

  • How To Enter: Listen To Win
  • Dates Of Contest: 12/17-12/19/25
  • How Winner Is Being Selected: Queue to Call
  • When The Winner Is Being Selected: 12/17-12/19/25
  • How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
  • Age Of Entrants: 18+
  • How Many Winners Are Being Selected: 5
  • What The Prize Is: A pair of tickets to see Romeo Santos & Prince Royce at Benchmark International Arena on 4/26/2026
  • Prize Value: $150
  • Who Is Providing The Prize: CMN
romeo santos
smckenzieWriter
Related Stories
TONY Y VALERIE TIENEN UN PAR DE BOLETOS PARA VER A ROSALÍA EN EL KIA CENTER
ContestsTONY Y VALERIE TIENEN UN PAR DE BOLETOS PARA VER A ROSALÍA EN EL KIA CENTERsmckenzie
Jingle Bell Jackpot
ContestsJingle Bell JackpotElizabeth Urban
92.5 MÁXIMA TIENE TU ÚNICA MANERA DE ENTRAR A LA FIESTA con MANNY MANUEL
Contests92.5 MÁXIMA TIENE TU ÚNICA MANERA DE ENTRAR A LA FIESTA con MANNY MANUELsmckenzie
Beasly Media Group, LLC
Download our station app

Download the app to LISTEN LIVE wherever you are and connect with us like never before!





About
Connect