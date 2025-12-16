PodcastConcursosEventos
Romeo Santos y Prince Royce Anuncian Gira 2026 con Parada en Tampa

Romeo Santos y Prince Royce se van de gira en el 2026 con su tour “Mejor Tarde Que Nunca” para presentar su álbum completamente de bachata, *Better Late Than Never*….

Jen Glorioso
NASHVILLE, TENNESSEE - OCTOBER 27: Romeo Santos performs at Bridgestone Arena on October 27, 2023 in Nashville, Tennessee. (Photo by Jason Kempin/Getty Images)
Romeo Santos y Prince Royce se van de gira en el 2026 con su tour "Mejor Tarde Que Nunca" para presentar su álbum completamente de bachata, *Better Late Than Never*. La gira arranca en abril y cuenta con 25 presentaciones.

El tour comienza el 1 de abril en el Fiserv Forum en Milwaukee y termina el 24 de mayo en el Toyota Arena en Canadá. Organizado por Cárdenas Marketing Network, van a visitar ciudades importantes como Chicago, Miami, Las Vegas y Los Ángeles. Tienen 3 paradas en Florida: Miami, Orlando y Tampa. Los pueden ver en el Benchmark International Arena el 26 de abril.

*Better Late Than Never* salió el 28 de noviembre del 2025, lanzado por Sony Music Latin. Rápidamente subió hasta lo más alto de las listas de Billboard de Álbumes Tropicales y Top Latin Albums. El álbum tiene 13 canciones de bachata, mezclando R&B con ritmos caribeños.

El proyecto tomó siete años en completarse, rodeado de secreto con nombres en clave como "Batman y Robin" para evitar filtraciones. Canciones como "Dardos" y "Jezabel" muestran influencias musicales variadas.

Los dos artistas promocionaron la gira en Instagram, con el actor dominicano Manny Pérez y destacando sus raíces. Santos insinuó una gira que a los fans les encantaría, como le dijo a Billboard, "Obviamente, sí, estamos considerando una gira, si Dios quiere, y una mundial para que la gente pueda disfrutar de nuestros dos repertorios."

Los boletos entran en preventa el 18 de diciembre, y la venta general comienza el 19 de diciembre.

Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
