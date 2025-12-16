Romeo Santos y Prince Royce Anuncian Gira 2026 con Parada en Tampa

Romeo Santos y Prince Royce se van de gira en el 2026 con su tour "Mejor Tarde Que Nunca" para presentar su álbum completamente de bachata, *Better Late Than Never*. La gira arranca en abril y cuenta con 25 presentaciones.

El tour comienza el 1 de abril en el Fiserv Forum en Milwaukee y termina el 24 de mayo en el Toyota Arena en Canadá. Organizado por Cárdenas Marketing Network, van a visitar ciudades importantes como Chicago, Miami, Las Vegas y Los Ángeles. Tienen 3 paradas en Florida: Miami, Orlando y Tampa. Los pueden ver en el Benchmark International Arena el 26 de abril.

*Better Late Than Never* salió el 28 de noviembre del 2025, lanzado por Sony Music Latin. Rápidamente subió hasta lo más alto de las listas de Billboard de Álbumes Tropicales y Top Latin Albums. El álbum tiene 13 canciones de bachata, mezclando R&B con ritmos caribeños.

El proyecto tomó siete años en completarse, rodeado de secreto con nombres en clave como "Batman y Robin" para evitar filtraciones. Canciones como "Dardos" y "Jezabel" muestran influencias musicales variadas.

Los dos artistas promocionaron la gira en Instagram, con el actor dominicano Manny Pérez y destacando sus raíces. Santos insinuó una gira que a los fans les encantaría, como le dijo a Billboard, "Obviamente, sí, estamos considerando una gira, si Dios quiere, y una mundial para que la gente pueda disfrutar de nuestros dos repertorios."