Bad Bunny Trae a Grupo Frontera al Escenario en la Ciudad de México

Bad Bunny ofreció una presentación increíble junto a Grupo Frontera en su cuarta noche en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el lunes 15 de diciembre de 2025.

La superestrella y el grupo mexicano-americano se unieron en el escenario para interpretar la cumbia tex-mex "un x100to" junto con otras canciones populares. Mezclaron sonidos de música regional mexicana con reggaetón y salsa caribeña, emocionando a 66,000 fanáticos. El concierto lleno de energía incluyó temas como "Ojitos lindos" y "DÁKITI."

El concierto del lunes fue parte de la serie de ocho presentaciones de Bad Bunny en la Ciudad de México. Su gira, "Debí Tirar Más Fotos," comenzó en la República Dominicana el 21 de noviembre de 2025. La gira incluye una variedad de invitados; Feid, un artista colombiano, se unió el 11 de diciembre. Entre los asistentes famosos han estado actores y músicos.

El video musical de "un x100to" alcanzó el Club de Mil Millones de Vistas de YouTube en septiembre, marcando la entrada número 17 de Bad Bunny y la segunda para Grupo Frontera. Esta colaboración sigue a su asociación de 2019 con Natanael Cano. La mezcla de estilos fortalece la conexión de Bad Bunny con la música regional mexicana.

Los conciertos en la Ciudad de México atraen grandes multitudes. Esta serie es el segundo gran show de Bad Bunny desde el 10 de diciembre de 2025. Se anticipan más de 520,000 fanáticos durante los ocho días, con un promedio de aproximadamente 65,000 por noche. Este logro habla de su popularidad con ocho shows en el estadio, siguiendo a Shakira y Grupo Firme.

La gira anterior de Bad Bunny, "No Me Quiero Ir de Aquí" en Puerto Rico, atrajo a más de 600,000 fanáticos. La gira actual incluye paradas en otros países latinoamericanos y continúa a ciudades en Chile, Perú y más allá en 2026. Las paradas incluyen lugares en Australia, Asia, Europa y Estados Unidos, llegando a numerosos estadios.

La misma noche de la aparición de Grupo Frontera, Bad Bunny dio una versión exclusiva de "Where She Goes" de su lista de canciones actual. La noche incluyó actos de apertura como "LA MuDANZA" y "Callaíta," manteniendo la energía alta.