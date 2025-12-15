Los Momentos Más Grandes de Bad Bunny en 2025

Bad Bunny ha tenido un año increíble, y va a estar aún más candente en 2026 con su show de medio tiempo del Super Bowl LIX. Se espera que esta presentación sea el show de medio tiempo más grande de la historia, probablemente superando la reciente presentación de Kendrick Lamar.

Este anuncio marca un cambio para el show de medio tiempo de la NFL, que tradicionalmente ha presentado artistas que cantan en inglés. La selección de Bad Bunny viene después de su presentación con Shakira y Jennifer Lopez en 2020. Él será el primer artista masculino latinoamericano en encabezar este evento, y se espera que gran parte de la presentación sea en español. Personalmente, esperamos que haga toda su presentación en español.

Mientras recordamos el año loco de 2025, queremos reconocer el año histórico e icónico de Bad Bunny:

El álbum de Bad Bunny "Debí Tirar Más Fotos" salió en enero de 2025 y estuvo en el Top 10 del Billboard 200 por más de 20 semanas. Mezcla bomba y plena puertorriqueña con pop. La combinación toca temas como la memoria, el amor y la política.

Considerado como su trabajo más atrevido, incorpora salsa, bolero y R&B en una narrativa sobre la gentrificación y el poder. El desplazamiento y la influencia de Estados Unidos en el desarrollo de Puerto Rico están destacados en sus letras.

Con confianza, lanzó "No Me Quiero Ir de Aquí," una serie de 31 presentaciones en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan. Esta temporada presentó una réplica de una casa puertorriqueña, favoreciendo a los fanáticos locales en lugar de lugares más grandes en el continente.

Cada noche, cerca de 20,000 personas llenaban el lugar, generando alrededor de $400 millones. Los críticos describen el evento como una potencia cultural que impulsa la economía de Puerto Rico.

Bad Bunny le dijo a Rolling Stone, "¿Cuál es el punto de estar en este nivel? ¿Qué gano? Me voy a morir y ya — no me voy a llevar nada conmigo... mostrarle al mundo quién soy y qué es mi cultura... Soy puertorriqueño."

En septiembre, se anunció que encabezaría el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. La presentación será mayormente en español, provocando una variedad de reacciones.

Las reacciones de los medios incluyeron críticas conservadoras sobre comentarios pasados y elecciones de moda. Greg Kelly de Newsmax incluso sugirió un boicot a la NFL.

Bad Bunny abordó con humor el revuelo del Super Bowl en "Saturday Night Live," cambiando entre inglés y español durante su segmento. Honró a aquellos que "trabajaron para abrir puertas" para las voces hispanas.

La estrella expandió su carrera cinematográfica en 2025, apareciendo en "Happy Gilmore 2" y "Caught Stealing" de Aronofsky. Estos papeles ayudaron a ampliar su alcance, abrazando la esencia puertorriqueña.

El mismo año, ganó 5 Latin Grammys, incluyendo Álbum del Año. En su discurso de aceptación, dijo: "Nunca dejen de soñar y de ser ustedes mismos... Hay maneras de mostrar patriotismo y defender nuestra tierra — nosotros escogimos la música."