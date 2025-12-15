El concierto de Shakira en Buenos Aires presenta una actuación familiar sorpresa

En el concierto de Shakira en Buenos Aires, los fans se emocionaron cuando sus hijos, Milan y Sasha, se unieron a ella en el escenario. Aparecieron inesperadamente durante "Acróstico". Es parte de la gira "Las mujeres ya no lloran".

Este fue el debut de los muchachos. Normalmente, solo aparecen en la pantalla, pero esta vez no. El momento ocurrió en un Estadio de Vélez repleto, convirtiéndolo en una parte destacada de su tiempo en Argentina.

La canción "Acróstico" trata sobre la sanación y el crecimiento personal de Shakira. Sus letras hablan de amor y fortaleza, marcando un nuevo comienzo después de su ruptura con Gerard Piqué.

En la gira, "Acróstico" está junto a canciones sobre desamor y empoderamiento. Destaca la historia de recuperación de Shakira. Los fans vieron la presentación en vivo como su manera de decir que está siguiendo adelante con sus hijos.

En el escenario, los muchachos se vistieron de morado, combinando sus atuendos del estreno de "Zootopia 2". Contrastaba con el vestuario de Shakira pero encajaba con el ambiente del concierto.

La gente en el evento no paraba de comentar en línea sobre la vibra de la familia y los talentos de los muchachos. Un fan dijo que fue un momento especial, aún más para quienes estaban allí en Buenos Aires.

Además de los momentos familiares, el concierto rindió homenaje al fallecido Gustavo Cerati. Shakira cantó "Día Especial" para él. La canción, co-escrita con Cerati, tiene un lugar especial en Argentina.

Este tributo realmente resonó con el público. Shakira luego compartió un clip del show en Instagram, hablando sobre la influencia de Cerati y animando a los fans a explorar su música.

Shakira una vez publicó sobre la sabiduría de Cerati, citando: "Usaré el amor como un puente". Los fans aprecian esta conexión, y el tributo en el concierto fortaleció aún más su vínculo.

La gira "Las mujeres ya no lloran" sigue siendo una de las mejores presentaciones de Shakira. Es aclamada como la gira más grande de un artista latino en 2025, con millones de boletos ya vendidos.

Los shows en Argentina son momentos destacados importantes. El acto de Shakira incluye baile y visuales, creando una presencia impactante en el escenario.