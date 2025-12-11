Los Mejores Artistas Latinos del 2025 Según Billboard

Billboard acaba de revelar su lista de los Mejores Artistas Latinos Nuevos del 2025, destacando a cinco intérpretes que recientemente han causado sensación en la industria musical. Esta lista muestra los cambios que están ocurriendo en la música latina mientras estos artistas ganan más reconocimiento.

Bad Bunny fue nombrado el Mejor Artista Latino del 2025 por séptimo año consecutivo. Comenzó a dominar las listas musicales con su debut allá en el 2016. Billboard también lo reconoció como el Mejor Artista Latino del Siglo 21, dado su impresionante desempeño en las listas de Top Latin Albums y Hot Latin Songs.

Karol G se llevó el título de Mejor Artista Latina Femenina del 2025, manteniendo su posición a la vanguardia del urbano y pop femenino por siete años. Su éxito en las plataformas de streaming y durante sus giras demuestra su impacto duradero en la escena musical.

La lista de Mejores Artistas Latinos Nuevos de Billboard requiere que los artistas se destaquen significativamente. Este año, solo cinco artistas lograron entrar en la lista, lo que subraya la naturaleza competitiva del mercado latino actual, impulsado por el streaming, la radio y las giras.

Netón Vega encabeza la lista de nuevos talentos. El artista de Sinaloa mezcla corridos y reggaetón, apareciendo múltiples veces en siete listas de Billboard. Su álbum debut Mi Vida Mi Muerte mantuvo el puesto No. 1 por 10 semanas en Top Regional Mexican Albums. "Me siento más cómodo tal vez en la música mexicana, pero me siento bien en ambos géneros... Quiero seguir haciendo eso con mi música, sin perder nunca mi esencia," le dijo Vega a Billboard.

El cantante colombiano Beéle saltó a la fama en el 2025 con una mezcla de Afrobeats y dancehall. Su popularidad creció en TikTok a través de colaboraciones con artistas como Shakira y Ozuna. Su tema "La Plena – W Sound 05" llegó al No. 1 en el Billboard Argentina Hot 100, y habló con Billboard sobre las influencias de su música en su vida y arte.

Kapo, un artista experimentado, alcanzó fama mundial en el 2024 con "Ohnana," un éxito energético de Afrobeats. Su álbum Por Si Alguien Nos Escucha llegó a la cima de la lista Latin Pop Albums. Las letras de Kapo narran historias de orígenes humildes.

El artista puertorriqueño Omar Courtz ganó impulso a través de colaboraciones y su álbum debut Primera Musa, que llegó al Billboard 200. Apareció en el álbum del 2025 de Bad Bunny en una canción que alcanzó el No. 5 en Hot Latin Songs. Courtz describió Primera Musa como abierto a la interpretación del oyente en una entrevista con Billboard.

Clave Especial, de Salinas, California, dejó su huella en la escena de Billboard en el 2024. Su álbum Mija No Te Asustes y la colaboración "Tú, Tú, Tú" volaron alto en las listas. El sonido de la banda se destaca en la escena de música regional mexicana gracias a su mezcla única de corridos e instrumentos animados.