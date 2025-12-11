Los conciertos de Bad Bunny traen un auge económico a la Ciudad de México

Los conciertos de Bad Bunny en diciembre van a generar mucha emoción y movimiento de dinero, creando un impacto económico extraordinario de aproximadamente 3,228 millones de pesos, lo que equivale a $177 millones, según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Esta serie de conciertos se ha convertido en uno de los eventos culturales y económicos más importantes para la ciudad este año.

El impacto de estos conciertos demuestra la fuerza del entretenimiento en vivo en el mercado de la capital. Las autoridades promueven estos eventos como motores para el turismo y el gasto, que van más allá de la vida nocturna. La venta de boletos representa el 70% del impacto, la comida y bebida el 17%, y las estadías en hoteles completan el panorama con casi el 13%.

Los hoteles esperan tasas de ocupación altas, llegando al 90% durante los eventos. Esta expectativa lleva a los analistas a ver estas noches como picos turísticos. Las áreas cercanas al lugar se preparan para los efectos positivos, dándole un impulso a los alquileres a corto plazo y al comercio local.

Los pronósticos predicen 520,000 asistentes de 77 países, con casi la mitad viajando desde dentro de México. Esta multitud le da energía a los hoteles, restaurantes, transporte y muchas otras operaciones locales, convirtiendo estos conciertos en un imán para los viajeros.

Ocesa, el organizador de la gira, ve estos conciertos como un evento mundial, destacando la capacidad de la ciudad para albergar este tipo de residencias, atrayendo visitantes de todo el mundo. Los analistas económicos señalan a la Ciudad de México como un lugar central para grandes conciertos, capaz de recibir a un artista que llena ocho noches de estadio con demanda continua.

Las presentaciones prometen un espectáculo único de tres actos creado por Bad Bunny, con un aspecto interactivo conocido como La Casita. La gira le da al artista control sobre su producción, aumentando la demanda y generando contenido vibrante en las redes sociales que mejora la imagen de la Ciudad de México.

"Si hay algo que Puerto Rico y México tienen en común, es lo orgullosos que estamos de nuestra cultura y nuestra tierra", le dijo Bad Bunny a su público en la Ciudad de México. "Este show es sobre ustedes, sobre nosotros. Es sobre la unión de Puerto Rico y México y Latinoamérica, sobre olvidarnos de todo lo demás que está pasando afuera y disfrutar este momento que no va a volver", según Billboard.

El inmenso éxito global del artista en streaming en 2025 culmina en esta exitosa gira. Los observadores destacan cómo él convierte la popularidad en línea en grandes eventos en vivo, cambiando las expectativas para los músicos latinos y su impacto económico en las ciudades.