Manny Manuel Trae su Magia de Rey de Corazones a Tampa

Prepárate, Tampa. Manny Manuel, el querido Rey de Corazones conocido por sus merengues electrizantes, boleros llenos de sentimiento y himnos románticos de pop latino, está trayendo su talento a The Grand el 19 de diciembre en 1104 E Fowler Ave. Este concierto exclusivo se perfila como una de las experiencias en vivo más inolvidables de la temporada, y 92.5 Maxima está ayudando a los fanáticos a acercarse más a la música.

Estamos regalando 92 boletos para el concierto exclusivo "Parranda al Máximo" de Manny Manuel que se llevará a cabo el 19 de diciembre—y la única manera de conseguirlos es presentándote. El sorteo es por orden de llegada, así que los fanáticos que han estado esperando su oportunidad de ver a Manny en vivo y de cerca querrán llegar temprano.