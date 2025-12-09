El ícono de la salsa puertorriqueña Rafael Ithier recordado por Bad Bunny y muchos más

Rafael Ithier, el influyente fundador y líder de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció de causas naturales el 6 de diciembre de 2025 en su casa en Bayamón a los 99 años. Representantes de la familia confirmaron su muerte, marcando el final de una era legendaria en la música.

Ithier formó El Gran Combo en 1962, y casi deja la música. Comenzó la banda después de que arrestaran a Ismael Rivera y dirigió el grupo por más de 50 años. Conocido por su disciplina, muchos músicos le dan crédito por darle forma a la salsa como la conocemos hoy.

Bajo su liderazgo, El Gran Combo prosperó. El grupo logró 22 entradas en Hot Latin Songs, 41 en Tropical Airplay y 10 en Top Latin Albums. También establecieron un récord por tener más números 1 en Top Tropical Albums entre grupos. Su impresionante catálogo tiene más de 40 álbumes y giras internacionales por todos los continentes.

La gobernadora Jenniffer González Colón elogió la música y disciplina de Ithier, aclamándolo como un maestro cuyo legado cruza fronteras y edades, según ABC News. En palabras del alcalde de Ponce, Marlese Sifre, Puerto Rico "ha perdido un gigante" que celebró la identidad de la isla por todo el mundo.

En las redes sociales, Bad Bunny le rindió homenaje, reconociendo a Ithier como "parte del alma y la cultura de la gente". Añadió que El Gran Combo representa a Puerto Rico. El artista de reggaetón le agradeció por sus contribuciones a la música latina, que continúan dándole forma a la escena musical de hoy.

El éxito de El Gran Combo "Un Verano en Nueva York" de 1975 está entre sus temas icónicos. Captura la experiencia de la comunidad puertorriqueña en Nueva York e inspiró una canción de Bad Bunny en su álbum de 2025. Esta conexión muestra la influencia duradera del trabajo de Ithier en la música moderna.

Ithier, pianista y compositor autodidacta, le dio crédito a su servicio en el Ejército de los Estados Unidos por su disciplina. La aplicó a su vida y trabajo con El Gran Combo, asegurando el éxito duradero de la banda. Antiguos miembros de la banda a menudo lo describían como estricto pero paternal.

Charlie Aponte, cantante, veía a Ithier como una figura paterna. Ithier "nos enseñó y nos exigió responsabilidad, disciplina y profesionalismo en nuestro trabajo", lo que los hizo mejores personas, según Repeating Islands. La influencia de Ithier convirtió al grupo en la "Universidad de la Salsa".

Nacido en Río Piedras, San Juan, el viaje musical de Ithier comenzó después de la muerte de su padre. Tocó guitarra a los 10 años, se unió al Ejército de los Estados Unidos y más tarde creó "The Borinqueneers Mambo Kings" en Nueva York. Al regresar a la isla, tocó en Cortijo y su Combo antes de formar El Gran Combo.

A pesar de la fama, Ithier se mantuvo con los pies en la tierra en Puerto Rico, a menudo minimizando los reconocimientos personales. Era reacio a aceptar honores, prefiriendo que el centro de atención fuera el grupo.