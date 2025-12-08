Estrella de SNL Debuta su Primer Especial de Comedia en Netflix

Marcello Hernández, el comediante cubano-dominicano y miembro del elenco de Saturday Night Live desde 2022, lanzará su primer especial de comedia titulado "American Boy" en Netflix el 7 de enero de 2026. Es un momento bien importante para él.

"American Boy" fue grabado frente a una audiencia local en Miami, Florida. Netflix dice que presenta a Hernández compartiendo "experiencias súper cómicas de crecer como americano de primera generación." Hernández anunció el especial en Instagram, expresando gratitud por sus 10 años en la comedia y el apoyo de sus fans. "MI PRIMER ESPECIAL DE NETFLIX... GRACIAS. AMERICAN BOY 7 DE ENERO EN @netflix," dijo.

Hernández se hizo conocido como actor de Saturday Night Live y a través de las redes sociales, incluyendo su show semanal de reseñas de Miami "Only in Dade." Él es el primer miembro de la Generación Z en SNL. Hernández tiene personajes recurrentes en SNL, como Domingo y Grant, parte de un sketch bien popular en Weekend Update.

Antes de unirse a SNL, Hernández ganó seguidores creando videos cortos en TikTok. En 2021, era asistente de entrenador de fútbol en Belen Jesuit Preparatory School, mientras continuaba su carrera de comedia. Se mudó a Nueva York en 2019 para dedicarse a la comedia de tiempo completo y fue destacado como New Face en el showcase de la industria Just for Laughs en 2022.

El director Nicholaus Goossen, quien ha trabajado con comediantes como Tom Segura y Sebastian Maniscalco, dirigió el especial, trayendo experiencia de la industria. Matthew Vaughan sirvió como productor ejecutivo, aportando experiencia de especiales de comedia de alto perfil en Netflix.

El trabajo reciente de Hernández en SNL incluye un sketch muy elogiado donde interpretó a Don Francisco. El verdadero Don Francisco públicamente agradeció a Hernández y SNL por revivir memorias del clásico show Sábado Gigante.

"American Boy" es un logro importante para Hernández, marcando una transición de los escenarios locales de Miami a una audiencia nacional. Hernández frecuentemente saca material de su trasfondo cubano-dominicano y su vida en Miami.

El lugar de la grabación, Miami, juega un papel crucial mientras Hernández comparte historias de su vida allí. El ambiente multicultural del sur de Florida provee material rico para su estilo cómico.

Con el lanzamiento de "American Boy," Hernández entra al mundo de la comedia stand-up. Este proyecto sigue su tiempo en Saturday Night Live y sus exitosos compromisos en redes sociales.