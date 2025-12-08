Canciones Sorpresa e Invitados Especiales en el ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS Tour’ de Bad Bunny

Bad Bunny arrancó su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS Tour en Santo Domingo, República Dominicana, el 21 de noviembre de 2025. Cada concierto incluye una canción especial que no se toca en ningún otro show, con un mensaje en las pantallas que le dice a los fans: "La próxima canción es exclusiva para ustedes esta noche."

Esta gira mundial es su primera aventura en estadios desde su éxito en las listas de 2022, cubriendo 56 shows en 18 a 20 países. La demanda altísima llevó a esta expansión, con preventas tan masivas como las de Taylor Swift y The Rolling Stones.

En la noche de apertura en Santo Domingo, Bad Bunny cantó "25/8" de YHLQMDLG. Esta ciudad introdujo la idea de la canción exclusiva, que continuará a medida que la gira avanza por Latinoamérica y Europa.

Al día siguiente, el 22 de noviembre, siguió la vibra especial con "Después de la Playa" y "Dema Ga Ge Gi Go Gu." Romeo Santos hizo una aparición especial para "BOKeTE," destacando su plan de traer estrellas locales en cada parada.

En Costa Rica, donde rompió récords de venta de boletos, la canción especial del 5 de diciembre fue "Caro." Esa demanda tan fuerte aumentó la anticipación sobre qué canción sería la exclusiva de la noche.

El 6 de diciembre en San José presentó "TE DESEO LO MEJOR" de EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO. Jhayco se le unió para "DÁKITI," "Tarot," y "No Me Conoce." Este concepto refleja su residencia de 2025 en Puerto Rico, donde diferentes setlists e invitados hicieron cada show único.

Los setlists abarcan sus seis álbumes más recientes, presentando éxitos como "Efecto," "Safaera," y "Ojitos Lindos." Los shows incluyen dos escenarios, uno llamado "La Casita," hecho a la medida para cada país mientras celebra sus raíces puertorriqueñas.

Las presentaciones incluyen una banda en vivo y bailarines, con interludios del actor y poeta Jacobo Morales. Todo está diseñado para meter al público en el mundo de la gira y celebrar la cultura puertorriqueña.