Las Canciones Latinas Más Populares del 2025 Según Google

Google publicó su lista de las canciones latinas más populares en los Estados Unidos para el 2025. La selección mezcla estilos tradicionales y modernos desde plena y mariachi hasta urbano y reggaetón.

Canciones como "DtMF" de Bad Bunny y "Golden" de KPop Demon Hunters llegaron al top diez. Los clásicos se encuentran con los nuevos talentos con "Canción del Mariachi" de Los Lobos, con Antonio Banderas. También se destacan temas como "Somos Más" de Carlos Vives y su grupo, junto con "Verano Rosa" de Karol G y Feid.

"Triple Lavada" de Esau Ortiz llamó la atención tanto en las listas de canciones como de letras. Esta mezcla de éxitos viejos y nuevos muestra cómo la nostalgia y los hits virales están dando forma a las tendencias de la música latina en el 2025.

Las colaboraciones jugaron un papel importante en las tendencias del año según los datos de Google. Canciones como "Somos Más" y "Coqueta (Remix)" subieron gracias a sus combinaciones de múltiples artistas, atrayendo diferentes bases de fans.

Los éxitos de verano como "Verano Rosa" y "DtMF" atraparon a los oyentes en los días soleados. La gente buscó en Google las letras, videos y actualizaciones de redes sociales sobre estas canciones.

Temas como "What Was I Made For? (Meow Remix)" y "Golden" destacan que los proyectos culturales mixtos intrigan a los fans latinos. Las influencias nuevas y viejas se unen.

Bad Bunny lideró tanto las listas de búsqueda de canciones como de letras con éxitos como "DtMF" y "BAILE INoLVIDABLE." Su posición de liderazgo en la música latina es clara.

Las letras más buscadas en Google incluyeron artistas mexicanos como Fuerza Regida y Natanael Cano, indicando el auge de estilos como los corridos tumbados.

"Marlboro Rojo" de Fuerza Regida encabezó las letras, seguido por "DtMF" de Bad Bunny. Esto refleja un fuerte interés en la narrativa y los temas culturales en la música.

En el reporte del 2025 de Google, los músicos en tendencia incluyeron a KATSEYE y Bad Bunny. Sus apariciones con artistas como los Jonas Brothers y Coldplay destacan la creciente presencia de la música latina en la música mainstream.

La inclusión de KATSEYE señala el impacto de proyectos pop latinos que mezclan varias culturas y sonidos. Estas tendencias muestran los hábitos de los fans a través del tiempo.