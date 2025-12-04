PodcastConcursosEventos
LISTEN LIVE

Las Canciones Latinas Más Populares del 2025 Según Google

Google publicó su lista de las canciones latinas más populares en los Estados Unidos para el 2025. La selección mezcla estilos tradicionales y modernos desde plena y mariachi hasta urbano…

Jen Glorioso
LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 13: Bad Bunny accepts the Album Of The Year award for “DeBÍ TiRAR MáS FOToS" onstage during the 26th Annual Latin Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena on November 13, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy)
(Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy)

Google publicó su lista de las canciones latinas más populares en los Estados Unidos para el 2025. La selección mezcla estilos tradicionales y modernos desde plena y mariachi hasta urbano y reggaetón.

Canciones como "DtMF" de Bad Bunny y "Golden" de KPop Demon Hunters llegaron al top diez. Los clásicos se encuentran con los nuevos talentos con "Canción del Mariachi" de Los Lobos, con Antonio Banderas. También se destacan temas como "Somos Más" de Carlos Vives y su grupo, junto con "Verano Rosa" de Karol G y Feid.

"Triple Lavada" de Esau Ortiz llamó la atención tanto en las listas de canciones como de letras. Esta mezcla de éxitos viejos y nuevos muestra cómo la nostalgia y los hits virales están dando forma a las tendencias de la música latina en el 2025.

Las colaboraciones jugaron un papel importante en las tendencias del año según los datos de Google. Canciones como "Somos Más" y "Coqueta (Remix)" subieron gracias a sus combinaciones de múltiples artistas, atrayendo diferentes bases de fans.

Los éxitos de verano como "Verano Rosa" y "DtMF" atraparon a los oyentes en los días soleados. La gente buscó en Google las letras, videos y actualizaciones de redes sociales sobre estas canciones.

Temas como "What Was I Made For? (Meow Remix)" y "Golden" destacan que los proyectos culturales mixtos intrigan a los fans latinos. Las influencias nuevas y viejas se unen.

Bad Bunny lideró tanto las listas de búsqueda de canciones como de letras con éxitos como "DtMF" y "BAILE INoLVIDABLE." Su posición de liderazgo en la música latina es clara.

Las letras más buscadas en Google incluyeron artistas mexicanos como Fuerza Regida y Natanael Cano, indicando el auge de estilos como los corridos tumbados.

"Marlboro Rojo" de Fuerza Regida encabezó las letras, seguido por "DtMF" de Bad Bunny. Esto refleja un fuerte interés en la narrativa y los temas culturales en la música.

En el reporte del 2025 de Google, los músicos en tendencia incluyeron a KATSEYE y Bad Bunny. Sus apariciones con artistas como los Jonas Brothers y Coldplay destacan la creciente presencia de la música latina en la música mainstream.

La inclusión de KATSEYE señala el impacto de proyectos pop latinos que mezclan varias culturas y sonidos. Estas tendencias muestran los hábitos de los fans a través del tiempo.

Google se enfocó en los picos de búsqueda en lugar de solo los números totales de búsqueda. Este enfoque descubre tanto estrellas emergentes como favoritos duraderos.

Bad BunnyKarol Gtrends
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
Related Stories
INDIO, CALIFORNIA - APRIL 22: Rosalía performs on the Coachella Stage the 2023 Coachella Valley Music and Arts Festival on April 22, 2023 in Indio, California. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images for Coachella)
MusicEl ‘Lux Tour 2026’ de Rosalía llega a FloridaJen Glorioso
SAN JUAN, PUERTO RICO - SEPTEMBER 20: Bad Bunny performs live during "No Me Quiero Ir De Aquí; Una Más" Residencia at Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot on September 20, 2025 in San Juan, Puerto Rico. (Photo by Gladys Vega/Getty Images)
MusicBad Bunny demuestra una vez más por qué es el artista más grande del mundoJen Glorioso
Peso Pluma y Tito Double P Anuncian su Álbum Colaborativo ‘Dinastía’
MusicPeso Pluma y Tito Double P Anuncian su Álbum Colaborativo ‘Dinastía’Jen Glorioso
Beasly Media Group, LLC
Download our station app

Download the app to LISTEN LIVE wherever you are and connect with us like never before!





About
Connect