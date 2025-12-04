El ‘Lux Tour 2026’ de Rosalía llega a Florida

Rosalía ha anunciado su "Lux Tour 2026," una gira mundial de arenas que apoya su álbum de inspiración clásica, *Lux*. Es su primera gran gira de arenas desde el *Motomami World Tour*, mostrando su evolución de la fusión flamenca al pop orquestal.

La gira arranca el 16 de marzo en Lyon, Francia, recorriendo Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. El lanzamiento en Lyon se alinea con la esencia paneuropea de *Lux*; sus vibraciones clásicas y sacras resuenan bien en Europa.

En Norteamérica, la gira comienza el 4 de junio en Miami en el Kaseya Center, y continúa su ruta por Florida en Orlando en el Kia Center. También visitará lugares icónicos como el Madison Square Garden.

El álbum *Lux* cuenta con la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Daniél Bjarnason. Colaborar con un grupo tan prestigioso la coloca entre los artistas que se expanden con sonidos clásicos, buscando que *Lux* sea más que solo pop.

*Lux* logró récord de streams en Spotify en 24 horas para una artista femenina en español. Este éxito en streaming muestra un proyecto de nicho, con estilo barroco, alcanzando un logro mainstream, permitiendo que la gira iguale su visión artística.

Además, el álbum muestra a Rosalía cantando en 14 idiomas, extendiendo los aspectos multilingües de *Motomami* hacia temas más profundos. Cada show del Lux Tour ofrece así una experiencia multilingüe que refleja su amplia audiencia y los temas del álbum.

*Lux* representa su primer álbum desde *Motomami* en 2022. Este intervalo permitió una transición de los ritmos del reggaetón a los grandes sonidos orquestales, probando si los fans harán la transición del estilo de club al estilo de sala de conciertos.