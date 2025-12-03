Bad Bunny demuestra una vez más por qué es el artista más grande del mundo

Bad Bunny se aseguró el puesto del artista número uno a nivel mundial en Spotify para 2025 con más de 19.8 mil millones de reproducciones. Esta es la cuarta vez que alcanza la posición más alta en la plataforma.

Anteriormente, Taylor Swift estuvo en el número uno por dos años, en 2023 y 2024. Antes de Swift, Bad Bunny lideró desde 2020 hasta 2022. Los cinco artistas principales a nivel mundial de 2025 son Taylor Swift en segundo lugar, The Weeknd en tercero, Drake en cuarto, y Billie Eilish en quinto.

El álbum de Bad Bunny *Debí Tirar Más Fotos* fue el Álbum Más Escuchado a Nivel Mundial de 2025. Otros álbumes en los primeros puestos incluyen el soundtrack de *KPop Demon Hunters*, *Hit Me Hard and Soft* de Billie Eilish, *SOS Deluxe: LANA* de SZA, y *Short n' Sweet* de Sabrina Carpenter. El álbum anterior de Bad Bunny, *Un Verano Sin Ti*, sigue siendo el más reproducido en la historia de Spotify.

La Canción Más Escuchada a Nivel Mundial de 2025, "Die With A Smile" de Lady Gaga y Bruno Mars, tuvo más de 1.7 mil millones de reproducciones. Otras canciones principales son "Birds of a Feather" de Billie Eilish, "APT" de Rosé y Bruno Mars, "Ordinary" de Alex Warren, y "DtMF" de Bad Bunny.

En los Estados Unidos, Taylor Swift fue la artista más escuchada, con Drake, Morgan Wallen, y Kendrick Lamar cerca detrás, y Bad Bunny en quinto lugar. Además, la Música Mexicana fue el género latino líder por segundo año consecutivo. El reggaetón y el urbano latino también llegaron al top 10 de géneros musicales a nivel mundial.