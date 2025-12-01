Guía de Regalos para Fanáticos de la Música: Los Productos para el Cabello de Shakira, Artículos de Rauw Alejandro y Más

Las estrellas de la música están ofreciendo regalos únicos para sus fans esta temporada navideña. La nueva línea de Shakira y los artículos de la gira de Rauw Alejandro tienen algo especial para todos.

Shakira lanzó Isima en diciembre. Incluye ocho productos como champús y acondicionadores. Diseñada para el cabello latino, utiliza el Método TriModal. "Nadie se ha tomado el tiempo para entenderlo," le dijo Shakira a Harper's Bazaar.

J Balvin colaboró con Vélez. Su colección presenta carteras y dijes. "Siempre buscamos la más alta calidad," dijo.

Kenia Os presentó su perfume, "KOS Muse." Los aromas cálidos de cardamomo y caramelo lo hacen especial. Los fans lo pueden encontrar en Ulta Beauty México.

Una edición especial de *La Tierra del Olvido* de Carlos Vives está disponible en vinilo. Celebrando su carrera, el lanzamiento incluye "500."

Los artículos de *Cosa Nuestra* de Rauw Alejandro todavía están disponibles en línea. Las sudaderas con capucha y CDs empiezan en $14.99.

La colección Diesel de Karol G se inspira en su álbum *Tropicoqueta*. Incluye chaquetas de mezclilla y camisetas.

Chiquis publicó un libro infantil, *La Niña Que Le Canta a las Abejas*. Cuenta historias de sanación con relatos de su familia.

Feid, embajador de Salomon, lanzó los tenis XT-Pathway 2 FERXXO. Estos brillan en la oscuridad y tienen dijes de sol y luna.

Maluma es copropietario de Contraluz, una marca en Oaxaca. Su mezcal está hecho de agave Espadín.