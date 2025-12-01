Guía de Regalos para Fanáticos de la Música: Los Productos para el Cabello de Shakira, Artículos de Rauw Alejandro y Más
Las estrellas de la música están ofreciendo regalos únicos para sus fans esta temporada navideña. La nueva línea de Shakira y los artículos de la gira de Rauw Alejandro tienen algo especial para todos.
Shakira lanzó Isima en diciembre. Incluye ocho productos como champús y acondicionadores. Diseñada para el cabello latino, utiliza el Método TriModal. "Nadie se ha tomado el tiempo para entenderlo," le dijo Shakira a Harper's Bazaar.
J Balvin colaboró con Vélez. Su colección presenta carteras y dijes. "Siempre buscamos la más alta calidad," dijo.
Kenia Os presentó su perfume, "KOS Muse." Los aromas cálidos de cardamomo y caramelo lo hacen especial. Los fans lo pueden encontrar en Ulta Beauty México.
Una edición especial de *La Tierra del Olvido* de Carlos Vives está disponible en vinilo. Celebrando su carrera, el lanzamiento incluye "500."
Los artículos de *Cosa Nuestra* de Rauw Alejandro todavía están disponibles en línea. Las sudaderas con capucha y CDs empiezan en $14.99.
La colección Diesel de Karol G se inspira en su álbum *Tropicoqueta*. Incluye chaquetas de mezclilla y camisetas.
Chiquis publicó un libro infantil, *La Niña Que Le Canta a las Abejas*. Cuenta historias de sanación con relatos de su familia.
Feid, embajador de Salomon, lanzó los tenis XT-Pathway 2 FERXXO. Estos brillan en la oscuridad y tienen dijes de sol y luna.
Maluma es copropietario de Contraluz, una marca en Oaxaca. Su mezcal está hecho de agave Espadín.
Los boletos para conciertos de giras son artículos populares. Las giras incluyen la gira mundial de Bad Bunny y la gira *Vivir Sin Aire* de Maná.