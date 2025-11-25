Romeo Santos y Prince Royce Lanzan Álbum Secreto ‘Better Late Than Never’

Romeo Santos y Prince Royce están listos para revelar un álbum sorpresa Better Late Than Never el 28 de noviembre a través de Sony Music Latin. Este álbum, que incluye 13 canciones, fue creado en secreto. Incluso sus familias y otros artistas no sabían nada de su creación.

Ambos artistas, reconocidos por sus contribuciones a la música latina y mundial, se unen para su primer álbum completo juntos. Los expertos de la industria y los fanáticos esperan con ansias este gran lanzamiento. A lo largo del álbum, comparten las voces por igual. "No hay una canción donde él cante más que yo o yo más que él," compartió Santos, destacando una colaboración equitativa basada en sus éxitos pasados.

El álbum combina la bachata tradicional con sonidos contemporáneos como R&B y Afrobeat. Canciones como "Dardos," "Jezebel" con su vibra de R&B, y "Menor," que presenta al joven artista Dalvin La Melodía, ilustran esta fusión. Santos y Royce han explorado diferentes estilos musicales antes, colaborando con artistas reconocidos como Usher y Drake, y aventurándose en sonidos pop.

Sus primeros esfuerzos para este proyecto se remontan al 2017. Tres intentos anteriores nunca salieron a la luz. Santos y Royce escribieron juntos temas como "Mi Plan" y lo grabaron en St. Barts en 2023. Su persistencia refleja sus trayectorias únicas. Royce dijo: "Creo que para mí fue, 'No debemos apresurarnos.' Hoy en día mucha gente carece de paciencia, y yo siempre he sido muy paciente," según mencionó en Billboard.

Mantener el secreto fue crucial, con grabaciones hechas en villas y estudios caseros. Santos y Royce usaron "Batman" y "Robin" como nombres en clave durante la producción. Su objetivo era sorprender a los fanáticos con el lanzamiento del álbum. Santos lo anunció el 31 de octubre de 2025 a través de Instagram. Un evento de escucha está programado para el 26 de noviembre en el Madison Square Garden, generando emoción debido a sus raíces del Bronx.

No se lanzaron sencillos ni adelantos antes del lanzamiento del álbum. Dos canciones, "Estocolmo" y "Dardos," tendrán videos musicales que se estrenarán el día del álbum. Esto se desvía de la estrategia usual de lanzar sencillos primero. Santos y Royce confían en su fama para atraer interés.

A lo largo de sus carreras, Santos y Royce han desarrollado sonidos distintivos. Santos es elogiado por su voz suave y su trabajo tradicional de guitarra. El estilo pop y urbano de Royce ha tallado su propio nicho. Sus estilos individuales enriquecen la música en lugar de competir. La colaboración subraya sus fortalezas combinadas.

Ambos son del Bronx, nacidos de padres dominicanos, y se conocieron a través de lazos familiares. Su herencia moldea su música y resuena con los oyentes. Afo Verde, CEO de Sony Music Latin, llamó al álbum una muestra "brillante" de su "talento, creatividad, pasión y dedicación."

Royce habló sobre su colaboración como algo gratificante, diciendo: "Realmente admiro cómo me empujó en el estudio." Esta dinámica elevó la calidad del álbum. Innovaciones como elementos de Afrobeat, violines y sonidos de guitarra enriquecen la música. Royce destacó canciones como "Dardos" y "Better Late Than Never" por su vibra única.

El dúo se está preparando para una posible gira, probablemente mezclando trabajo individual con proyectos conjuntos. Este podría ser un evento significativo en la música latina debido a su impacto. Santos mencionó el crecimiento de la bachata. Con muchos artistas nuevos expandiendo sus límites, su esfuerzo conjunto busca llevarla más lejos para audiencias globales.