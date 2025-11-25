92.5 MÁXIMA TIENE TU ÚNICA MANERA DE ENTRAR A LA FIESTA con MANNY MANUEL

Escucha a diario para tener la oportunidad de ganar un par de boletos para ver a Manny Manuel el 19 de diciembre de 2025
¡La Navidad se prende en Tampa Bay! 92.5 Máxima te invita a ganar boletos para una noche en vivo y en privado con el ícono boricua Manny Manuel.
Contest Rules:
- How To Enter: Listen To Win
- Dates Of Contest: 11/24-12/19/25
- How Winner Is Being Selected: Listen To Win
- When The Winner Is Being Selected:1 1/24-12/19/25 (Monday-Friday only)
- How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
- Age Of Entrants: 18+
- How Many Winners Are Being Selected: 200
- What The Prize Is: A 4 pack of tickets to Busch Garden's Christmas Town
- Prize Value: Free
- Who Is Providing The Prize: 92.5 Maxima