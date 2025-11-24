J Balvin y Don Omar brillan en shows memorables en el Coca Cola Flow Fest 2025

El Coca Cola Flow Fest 2025, que se llevó a cabo del 22 al 23 de noviembre en la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, atrajo a unos 163,000 asistentes, según los organizadores. Es reconocido como el evento más importante de música urbana latina en México, atrayendo fanáticos de varias partes de México, Estados Unidos y Latinoamérica.

El evento de este año impresionó con sus escenarios masivos y actividades entretenidas de los patrocinadores. El diseño recibió una renovación completa. Esto reforzó la reputación de la Ciudad de México como un punto clave para la vibra urbana latina. La alineación incluyó estrellas como Don Omar y artistas nuevos que están causando sensación en las redes sociales.

La presentación de Don Omar el sábado fue la favorita del público. La gente cantó a coro éxitos como "Dale Don" y "Hasta Abajo." El entusiasmo de la audiencia demostró el atractivo duradero del reggaetón de principios de los 2000. J Balvin cerró el festival hasta la madrugada del lunes con canciones como "Doblexxó" y "Loco Contigo." J Balvin rindió homenaje a la música mexicana trayendo estrellas locales al escenario.

Alejándose del reggaetón, Natanael Cano causó revuelo como el primer artista principal fuera del género. Interpretó sus mejores éxitos, como "Cuerno Azulado," y trajo a Gabito Ballesteros para colaboraciones. Esta mezcla de música regional mexicana con ritmos urbanos mostró el mundo creciente de estilos de música latina. Durante su presentación el sábado, Álvaro Díaz anunció un nuevo álbum, *OMAKASE*, que saldrá en 2026. Describió el show como uno de sus mejores.

El Escenario Sprite presentó a Young Miko elevando la energía con un set dinámico. Interpretó canciones como "Do Not Disturb," con un momento de crowd-surfing que se volvió viral. La presencia de Young Miko resalta el papel cada vez mayor de las mujeres en este género. Wisin también se presentó con éxitos como "Adrenalina" y se unió con Carlos Vives para "Nota de Amor."

Sayuri y Sopholov del Estado de México abrieron el festival el sábado. Mezclaron cumbia con reggaetón, interpretando canciones como "Secunena." Durante su presentación, Sopholov dijo, "Esto no es solo reggaetón, es música para todos" a La Mezcla. Su actuación ilustra cómo el festival valora el talento diverso de la región.

Cachirula & Loojan destacaron los nuevos sonidos urbanos mexicanos con canciones como "Sexolandia 2." Junto con El Bogueto y Yeri Mua, ofrecieron una presentación llena de energía. Este acto preparó el camino para su debut en Coachella en 2026, indicando la creciente presencia global de los artistas mexicanos. Bellakath cautivó a la audiencia del escenario principal el domingo con canciones como "La Reina del Reggaetón Mexa," y agradeció calurosamente a sus fans.