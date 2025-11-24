Aparición Sorpresa: Romeo Santos se Une a Bad Bunny en el Escenario en DR

Los fans quedaron emocionadísimos en el concierto de Bad Bunny en la República Dominicana cuando Romeo Santos apareció en el escenario. Esta sorpresa ocurrió durante la segunda noche del tour mundial Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny en el Estadio Olímpico Félix Sánchez en Santo Domingo.

La colaboración de estas dos estrellas mostró una conexión musical única entre Puerto Rico y la República Dominicana. Interpretaron "BOKeTE" en estilo bachata, destacando su habilidad para mezclar diferentes sonidos. Originalmente, esta canción apareció en el álbum mágico y soñador de Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos.

El toque de bachata en "BOKeTE" demostró cómo varios estilos pueden fusionarse. Este esfuerzo resaltó su intención de romper las barreras de la música. El álbum original llegó al primer lugar en la lista Billboard 200 y ganó el Latin Grammy al álbum del año, enfatizando el estatus de superestrella mundial de Bad Bunny.

Estos artistas han colaborado antes. En 2021, Bad Bunny se unió a Aventura, la banda de Romeo Santos, en "Volví". Esta canción mezcló reggaetón y bachata, creando un vínculo entre dos grandes fuerzas de la música latina después de que concluyera la era de Aventura.

Recientemente, Bad Bunny y Romeo Santos ocuparon los primeros lugares en la lista de Billboard de los Mejores Artistas Latinos del Siglo 21. Bad Bunny alcanzó el No. 1, mientras que Santos aseguró el No. 2. Este reconocimiento resultó de su éxito en las listas desde enero de 2000 hasta diciembre de 2024. Ambos han impulsado los sonidos latinos hacia la música mainstream. Santos tiene el título de "Rey de la Bachata" mientras que Bad Bunny está haciendo olas en el reggaetón.

El tour comenzó con dos shows en Santo Domingo y cubrirá Latinoamérica, Europa, Asia y Oceanía. Empezar en la República Dominicana enfatizó el papel del país en la música latina y la herencia compartida de los artistas.

Bad Bunny también está programado para encabezar el Apple Music Super Bowl LX Halftime Show 2026 el 8 de febrero en el Levi's Stadium en Santa Clara, California. Esta es la primera vez que un artista latino urbano toma el protagonismo en el escenario del Super Bowl, reflejando el amplio atractivo de Bad Bunny.

Romeo Santos tiene un nuevo álbum que saldrá el 28 de noviembre. Sus álbumes solistas anteriores, como la serie "Fórmula", presentaron colaboraciones impresionantes mientras le daban a la bachata un toque moderno. Un video filmado por fans de la presentación de "BOKeTE" está disponible en X (anteriormente Twitter).