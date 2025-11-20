Ozuna Lanza Mucho: Plataforma de Video para Jóvenes Latinos

El artista puertorriqueño-dominicano ganador del Grammy, Ozuna, ha lanzado Mucho, un nuevo proyecto de medios enfocado en contenido bilingüe y de video para el público hispano joven en los Estados Unidos. Esta iniciativa comenzó el 18 de noviembre de 2025.

Mucho busca ofrecer a los jóvenes latinos un espacio para contenido como streaming, entretenimiento con artistas destacados y festivales. El objetivo es crear una plataforma donde se vean reflejados. La primera oferta será una serie de YouTube llamada Bodega Sessions, que se estrena en diciembre de 2025. Además, programas originales se transmitirán en plataformas como Roku, Tubi y Amazon.

La trayectoria de Ozuna en la música urbana mezcla reggaetón, trap latino y baladas urbanas. Él enfatiza mensajes positivos, evitando letras explícitas, lo que lo convierte en un modelo a seguir. Sus esfuerzos caritativos, especialmente a través de la organización Odisea Children, destacan su influencia al apoyar a jóvenes desfavorecidos.

Su trabajo previo incluye papeles en películas como "Que León" y "F9". Proyectos anteriores de medios demuestran su interés en una mayor visibilidad latina. Su éxito con videos de YouTube, algunos alcanzando más de mil millones de vistas, demuestra su talento para conectar con el público a través del contenido en línea.

Mucho planea atraer a una audiencia diversa construida a través de las colaboraciones de Ozuna con artistas como DJ Snake, Cardi B y Selena Gomez. El proyecto contempla expandirse a festivales en vivo y formatos de medios centrados en temas como el fútbol y la música latina. Habiendo actuado en eventos como la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2022, Ozuna está bien posicionado para tener éxito con shows en vivo y programación deportiva.

El lanzamiento de Mucho coincide con el próximo lanzamiento de su álbum colaborativo con el artista colombiano Beéle, titulado Stendhal, disponible el 5 de diciembre de 2025. El álbum presenta 14 canciones, continuando la energía musical mostrada en su trabajo anterior en "Frente al Mar (Ozuna Remix)". Un tráiler promocional muestra escenas de los artistas en un jet privado, sugiriendo más narrativa visual que encaja con el plan de video de Mucho.