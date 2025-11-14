Sorpresas y Grandes Decepciones de los Premios Latin Grammy 2025

Alejandro Sanz se llevó el premio a Grabación del Año en los Premios Latin Grammy 2025 con "Palmeras En El Jardín," una victoria inesperada sobre el favorito Bad Bunny. Sanz bromeó, "Te lo he robado" dirigiéndose a Bad Bunny. Esta victoria marca el regreso de Sanz a los Latin Grammys después de un largo descanso.

Con 12 nominaciones, Bad Bunny se llevó el premio a Álbum del Año por "Debí Tirar Más Fotos." Sin embargo, perdió en las categorías de Grabación y Canción del Año, lo que generó debate sobre el proceso de votación de la Academia.

El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso arrasó en sus cinco categorías nominadas. Sus victorias, incluyendo Mejor Canción Pop y Mejor Álbum de Música Alternativa, muestran el creciente atractivo del premio para artistas creativos y atrevidos.

Natalia Lafourcade, ausente debido a su embarazo, aún así ganó tres premios. Su ausencia resonó con los fans y colegas que estaban acostumbrados a su presencia habitual.

Edgar Barrera se llevó tres premios, incluyendo Compositor del Año. El premio a Productor del Año terminó en un empate poco común entre Rafa Arcaute & Federico Vindver y Nico Cotton, destacando la feroz competencia entre productores.

La artista brasileña Liniker ganó las tres nominaciones en las categorías de lengua portuguesa. Sus victorias resaltan el creciente reconocimiento de artistas LGBTQ+ en la música latina.

A pesar de su enorme éxito comercial, Fuerza Regida y Grupo Frontera perdieron con "Me Jalo." En cambio, "La Lotería" de Los Tigres Del Norte ganó Mejor Canción Regional, mostrando una preferencia por actos establecidos en lugar de los nuevos talentos de moda.

El guitarrista español de flamenco Yerai Cortés no ganó Mejor Artista Nuevo, continuando una tendencia que favorece a cantautoras femeninas introspectivas. Los estilos tradicionales como el flamenco a menudo enfrentan desafíos para lograr los máximos honores, generando discusiones sobre la variedad de géneros.

Tener dos canciones cada uno de Bad Bunny y CA7RIEL & Paco Amoroso en categorías clave pudo haber dividido los votos, abriendo camino para ganadores sorpresa como Alejandro Sanz y Karol G. La división de votos, un factor en sorpresas pasadas, se suma al análisis del sistema de nominación y votación.