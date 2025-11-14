Karol G da un poderoso discurso de aceptación en los Latin Grammys 2025: ‘Nací para esto’

PodcastConcursosEventos
LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 13: (L-R) Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios, and Karol G accepts the Song Of The Year award for "Si Antes Te Hubiera Conocido" onstage during the 26th Annual Latin Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena on November 13, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy)
Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy

Karol G se llevó el premio a Canción del Año en los Latin Grammys 2025 por su tema "Si Antes Te Hubiera Conocido". Fue un triunfazo, que se suma a su premio anterior en 2023 cuando ganó Álbum del Año por "Mañana Será Bonito".

En su discurso de aceptación, Karol G les respondió a los críticos y animó a otros a confiar en sí mismos, sin importar lo que piense la gente. Les dijo: "Olvídense del mundo, olvídense del ruido... el amor y la pasión por encima del talento", le contó a Rolling Stone.

Este año, Karol G recibió tres nominaciones: Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Canción Tropical, ganando solamente la primera. Su reconocimiento en un espacio tan competitivo demuestra su influencia continua en la música latina, especialmente para las mujeres.

En su discurso, mencionó las críticas que enfrentó después de su álbum "Tropicoqueta". Se abrió sobre sus dudas personales, diciendo: "Últimamente, todo el mundo tiene una opinión... sobre cómo deben vestirse", le dijo a Rolling Stone.

Apoyó a sus compañeros artistas Ca7riel y Paco Amoroso, mostrando aprecio por su canción "#Tetas". Esto destacó su apoyo a la variada escena musical latina celebrada en los premios.

Karol G compartió sobre un momento en que sintió que estaba perdiendo su chispa, diciendo: "Esto pasó durante un momento raro en mi vida", le comentó a Rolling Stone. Esto la llevó a reconectarse con sus raíces musicales.

Los Latin Grammys le dieron una plataforma para expresar sus preocupaciones sobre la presión de la industria y la búsqueda de sueños artísticos. Su paso del éxito de su álbum de 2023 al premio de canción de 2025 muestra su fortaleza.

La presentación y el reconocimiento de Karol G en los premios fueron ampliamente celebrados, consolidando su posición en la escena musical mundial. Su ascenso desde sus premios anteriores hasta ahora refleja un compromiso con contar historias y ser auténtica.

