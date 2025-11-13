Shakira regresa como Gazelle en el nuevo video musical ‘Zoo’ para Zootopia 2

Shakira está regresando a su papel como Gazelle en Zootopia 2, interpretando la canción "Zoo."

En esta secuela, Gazelle, el personaje de Shakira, es tanto una estrella del pop como una activista. Su apariencia promueve la positividad corporal, reflejando las propias ideas de Shakira, con nuevas caderas, color de ojos y pestañas.

El video musical de "Zoo" se estrenó el 12 de noviembre de 2025. Este video mezcla acción en vivo con animación, presentando a Shakira junto a Judy Hopps, Nick Wilde, Gary De'Snake y Nibbles Maplestick. Hannah Lux Davis dirigió el video, integrando a Shakira en escenas de la película.

Los compositores, Ed Sheeran, Blake Slatkin y Shakira, desarrollaron esta canción. Sigue a su éxito anterior de Zootopia, "Try Everything," que ha sido reproducida más de 2.7 mil millones de veces.

"Zoo" será lanzada en vinilo de 7" como artículo de colección. Los fans la escucharon por primera vez en Disney Hits de SiriusXM el 8 de octubre, y el sencillo salió en línea el 10 de octubre.

Zootopia 2 llega a los cines el 26 de noviembre de 2025, casi diez años después de la original. La historia sigue a Judy Hopps y Nick Wilde mientras investigan a Gary De'Snake, un reptil misterioso que causa problemas con estereotipos y dinámicas familiares.

El video también lleva a los espectadores a lugares como la Gala del Centenario de Zootopia y el Zootopia Express, mostrando escenas con las principales estrellas animadas, interpretadas por Ginnifer Goodwin, Jason Bateman y otros.

Shakira fue recientemente honrada con el Premio Billboard Global Touring Icon. Al recibir el premio, Shakira dijo: "Siento que apenas estoy comenzando mi carrera, y es una locura porque ya han pasado 30 años," en una conversación con Hola!

Al hablar sobre Gazelle, Shakira destacó su sentido compartido de responsabilidad social. Los temas empoderadores de la franquicia resuenan con ella personalmente, como mencionó a ABC News.

El elenco de Zootopia 2 presenta caras nuevas como Ke Huy Quan, Andy Samberg y Brenda Song, junto con los favoritos que regresan.

"Try Everything" de Shakira se convirtió en un himno motivacional, celebrado por inspirar a los soñadores.