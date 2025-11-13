Latin Grammys 2025: ¿Quién ganará Mejor Artista Nuevo?

La Academia Latina de la Grabación celebró a las estrellas emergentes en su Showcase de Mejor Artista Nuevo 2025 el martes 11 de noviembre en el Centro de Convenciones Mandalay. Diez talentosos artistas presentaron una mezcla de canciones originales y covers, iluminando el escenario.

Aitana, una ex nominada al Latin Grammy, condujo el showcase con mucho estilo. La noche arrancó a las 9:30 p.m., con presentadores como Edgar Barrera, Lena Burke y Gaby Moreno, quienes destacaron la importancia del evento.

Isadora impresionó con su canción original "Agüita con Sal" y "Si Nos Quedara Poco Tiempo" de Chayanne. Ella compartió: "Nos dijeron que cantáramos una canción de alguien que nos inspire, y nadie me inspira más que él," expresó Isadora a Billboard. Su álbum debut "La Isla" muestra hermosamente influencias pop y latinas.

Annasofia demostró sus habilidades con múltiples instrumentos al interpretar "Mala Gente" de Juanes en la batería. Su trayectoria comenzó con la Art House Academy del productor Julio Reyes Copello, una plataforma reconocida por cultivar nuevos talentos.

Camila Guevara, con raíces en el rock latino y la trova, interpretó "Un Vestido y Un Amor" de Fito Páez. Su álbum debut, "Dame Flores," salió en 2025. La herencia de Guevara destaca al legendario trovador Pablo Milanés y al revolucionario marxista Che Guevara.

Alleh ofreció una interpretación emotiva de "Por Amar a Ciegas" de Arcángel. Como parte del dúo Alleh y Yorghaki, su álbum "La ciudad" ha recibido mucha atención.

Otros artistas que se presentaron incluyeron a Sued Nunes y Yerai Cortés. Nunes, una cantante pop brasileña, ganó reconocimiento con su álbum debut "Travessia" en 2021. Yerai, el primer guitarrista flamenco nominado en esta categoría, es conocido por su giro moderno al flamenco.

El CEO de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, comentó sobre la importancia del evento. "Hace tres años, realizamos el primer Showcase de Mejor Artista Nuevo, y estamos orgullosos de continuar abriendo puertas para la próxima generación de creadores de música latina," compartió Abud con Billboard.