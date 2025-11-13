PodcastConcursosEventos
LISTEN LIVE

Latin Grammys 2025: ¿Quién ganará Mejor Artista Nuevo?

La Academia Latina de la Grabación celebró a las estrellas emergentes en su Showcase de Mejor Artista Nuevo 2025 el martes 11 de noviembre en el Centro de Convenciones Mandalay….

Jen Glorioso
LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 11: EDITORIAL USE ONLY (L-R) Sued Nunes, Isadora, Camila Guevara, Alleh, Manuel Abud, CEO, Latin Recording Academy, Aitana, Paloma Morphy, Annasofia, Ruzzi, Yerai Cortés, Alex Luna and Juliane Gamboa pose for picture at the red carpet during The 26th Annual Latin GRAMMY Awards - Best New Artist Showcase at the Mandalay Bay Convention Center on November 11, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Mindy Small/Getty Images)
(Photo by Mindy Small/Getty Images)

La Academia Latina de la Grabación celebró a las estrellas emergentes en su Showcase de Mejor Artista Nuevo 2025 el martes 11 de noviembre en el Centro de Convenciones Mandalay. Diez talentosos artistas presentaron una mezcla de canciones originales y covers, iluminando el escenario.

Aitana, una ex nominada al Latin Grammy, condujo el showcase con mucho estilo. La noche arrancó a las 9:30 p.m., con presentadores como Edgar Barrera, Lena Burke y Gaby Moreno, quienes destacaron la importancia del evento.

Isadora impresionó con su canción original "Agüita con Sal" y "Si Nos Quedara Poco Tiempo" de Chayanne. Ella compartió: "Nos dijeron que cantáramos una canción de alguien que nos inspire, y nadie me inspira más que él," expresó Isadora a Billboard. Su álbum debut "La Isla" muestra hermosamente influencias pop y latinas.

Annasofia demostró sus habilidades con múltiples instrumentos al interpretar "Mala Gente" de Juanes en la batería. Su trayectoria comenzó con la Art House Academy del productor Julio Reyes Copello, una plataforma reconocida por cultivar nuevos talentos.

Camila Guevara, con raíces en el rock latino y la trova, interpretó "Un Vestido y Un Amor" de Fito Páez. Su álbum debut, "Dame Flores," salió en 2025. La herencia de Guevara destaca al legendario trovador Pablo Milanés y al revolucionario marxista Che Guevara.

Alleh ofreció una interpretación emotiva de "Por Amar a Ciegas" de Arcángel. Como parte del dúo Alleh y Yorghaki, su álbum "La ciudad" ha recibido mucha atención.

Otros artistas que se presentaron incluyeron a Sued Nunes y Yerai Cortés. Nunes, una cantante pop brasileña, ganó reconocimiento con su álbum debut "Travessia" en 2021. Yerai, el primer guitarrista flamenco nominado en esta categoría, es conocido por su giro moderno al flamenco.

El CEO de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, comentó sobre la importancia del evento. "Hace tres años, realizamos el primer Showcase de Mejor Artista Nuevo, y estamos orgullosos de continuar abriendo puertas para la próxima generación de creadores de música latina," compartió Abud con Billboard.

Otros nominados a Mejor Artista Nuevo en 2025 incluyen a Juliane Gamboa, cuyo álbum "Jazzwoman" mezcla soul y jazz. "Futuralgia" de Alex Luna se inspira en la música regional mexicana. Paloma Morphy se hizo famosa a través de plataformas como TikTok, mostrando talentos frescos nativos digitales. Ruzzi ha influenciado la tendencia del corrido tumbado en el pop latino.

Grammy Latino
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
Related Stories
ELMONT, NEW YORK - SEPTEMBER 11: Rauw Alejandro performs on stage during the 2024 MTV Video Music Awards at UBS Arena on September 11, 2024 in Elmont, New York. (Photo by Noam Galai/Getty Images for MTV)
MusicRauw Alejandro Celebra la Herencia de la Bomba Puertorriqueña con un Nuevo CortometrajeJen Glorioso
MIAMI BEACH, FLORIDA - MAY 01: Musical artist Young Miko performs at the F1 Academy x American Express screening of F1: The Academy with Hello Sunshine and Netflix at The Fillmore Miami Beach on May 01, 2025 in Miami Beach, Florida. (Photo by Mireya Acierto/Getty Images)
MusicYoung Miko da el salto de tatuadora a estrella con un show completamente agotadoJen Glorioso
INDIO, CALIFORNIA - APRIL 15: Rosalía performs at the Coachella Stage during the 2023 Coachella Valley Music and Arts Festival on April 15, 2023 in Indio, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for Coachella)
MusicRosalía Rompe Nuevo Récord de Streaming con el Debut de ‘Lux’Jen Glorioso
Beasly Media Group, LLC
Download our station app

Download the app to LISTEN LIVE wherever you are and connect with us like never before!





About
Connect