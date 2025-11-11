PodcastConcursosEventos
Young Miko da el salto de tatuadora a estrella con un show completamente agotado

Jen Glorioso
MIAMI BEACH, FLORIDA - MAY 01: Musical artist Young Miko performs at the F1 Academy x American Express screening of F1: The Academy with Hello Sunshine and Netflix at The Fillmore Miami Beach on May 01, 2025 in Miami Beach, Florida. (Photo by Mireya Acierto/Getty Images)
(Photo by Mireya Acierto/Getty Images)

Young Miko está celebrando un concierto con todas las entradas vendidas en El Choli, el coliseo techado más grande de Puerto Rico, marcando un momento súper importante en su carrera. Antes era tatuadora, y lanzó su segundo álbum, "Do Not Disturb," el 7 de noviembre de 2025, lo que contribuyó a este éxito.

Criada en Puerto Rico, su camino musical despegó cuando compartió sus canciones con su mejor amiga Mariana López Crespo, quien se convirtió en su mánager. Este cambio llevó a Miko a dejar los tatuajes para enfocarse completamente en la música, usando lo que ganaba para comprar equipo de estudio.

El Choli, oficialmente conocido como el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, representa el éxito para los artistas puertorriqueños. Miko una vez participó aquí durante la residencia de Bad Bunny y ahora regresa como artista principal, demostrando su progreso en la industria musical.

La artista colaboró con Billie Eilish y recientemente estuvo de gira con ella. Su colaboración presentó a Miko a audiencias más grandes, y se desarrolló una conexión fuerte entre sus fanáticos. "A pesar de cualquier barrera del idioma, hay un lazo de amistad entre nosotros," dijo a Rolling Stone.

"Do Not Disturb" presenta sonidos inspirados en los primeros años de los 2000 e incorpora efectos como timbres de elevador y toques de puerta. Las canciones fusionan reggaetón, trap latino y hip-hop, continuando la tradición de la artista de mezclar géneros desde su debut.

Durante períodos difíciles, Young Miko creó este álbum como una forma de reflexionar y evolucionar. Su experiencia en artes visuales influye en su proceso de hacer música, enfatizando el detalle y la narrativa.

Las canciones incluyen colaboraciones con Lil Jon y presentan el freestyle de Eladio Carrión. Estas colaboraciones subrayan la dedicación de Miko a la expresión auténtica.

Su trayectoria hasta ahora incluye conexiones con artistas como Villano Antillano y Kany García, quienes la apoyaron en momentos difíciles. Esto muestra la colaboración en la escena musical y celebra su transparencia sobre su identidad.

Ella valora ser auténtica y busca proporcionar representación y crear espacios seguros, especialmente para los fanáticos LGBTQ+. Sus presentaciones en festivales importantes han demostrado su influencia en el género.

Seleccionada por Bad Bunny como artista del Futuro de la Música, Miko le reconoce por jugar un papel clave en su ascenso. Su apoyo la expuso a una audiencia más amplia. Su show de diciembre con todas las entradas vendidas en El Choli es un logro histórico para las mujeres y artistas LGBTQ+.

Young Miko
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
