Rauw Alejandro Celebra la Herencia de la Bomba Puertorriqueña con un Nuevo Cortometraje

Rauw Alejandro presenta con orgullo un nuevo cortometraje para "Besito en la Frente," destacando la música de bomba de Puerto Rico en colaboración con Apple para este proyecto.

Esta película captura el espíritu de la bomba usando un iPhone, celebrando una parte importante de la herencia musical de Puerto Rico. Alejandro y el director creativo Martin Seipel lo dirigieron, mostrando lugares impresionantes como cascadas y bosques tropicales que sirven de escenario para el vibrante baile de bomba.

"La bomba no es simplemente música. Es la tierra transformada en sonido," compartió Alejandro con Rolling Stone. Él la ve como una conversación entre el tambor, el cuerpo y la voz. Este estilo es parte de la herencia africana de Puerto Rico, que se remonta a la época colonial a través de los africanos esclavizados en las plantaciones.

Históricamente, la bomba era más que entretenimiento; era política y espiritual. Sus orígenes están en África Occidental con conexiones a los Ashanti de Ghana. La película presenta cantantes y bailarines en medio de paisajes hermosos.

Seipel elogió la influencia de Puerto Rico en este trabajo, diciendo: "He vivido un sueño. Filmar en la isla fue un privilegio." Capturaron el ritmo energético de la bomba a través de cuadros en cámara lenta e imágenes impactantes.

En el video, Alejandro está parado en un campo, vestido sencillamente, cantando "Besito en la Frente," mientras los bailarines se mueven al ritmo de los tambores dinámicos. Este cortometraje se alinea con el álbum de Alejandro, "Cosa Nuestra: Capítulo 0," que incluye artistas como Wisin, Ayra Starr y Mon Laferte.

Rauw ha destacado estos ritmos antes, en los MTV VMAs 2024, adaptando sus canciones para abrazar los ritmos tradicionales. Incluyó bailarines de bomba y rindió homenaje a íconos de la música puertorriqueña como Willie Colón.

Las características avanzadas del iPhone, como el zoom de 16x, resaltaron las tradiciones puertorriqueñas en una narrativa visual rica. Seipel se sintió inspirado por el proyecto, señalando que despertó su creatividad.

Mientras que la bomba y la plena representan herencia, también están ganando popularidad entre los jóvenes por su importancia cultural. El arte de Alejandro lleva estos estilos hacia adelante, mezclándolos con la música de hoy para llegar a audiencias más grandes.