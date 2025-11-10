PodcastConcursosEventos
Rosalía Rompe Nuevo Récord de Streaming con el Debut de ‘Lux’

El álbum de Rosalía, Lux, estableció el récord de más reproducciones en las primeras 24 horas por una artista femenina en español en Spotify, con más de 42.1 millones de…

Jen Glorioso
INDIO, CALIFORNIA - APRIL 15: Rosalía performs at the Coachella Stage during the 2023 Coachella Valley Music and Arts Festival on April 15, 2023 in Indio, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for Coachella)
(Photo by Frazer Harrison/Getty Images for Coachella)

El álbum de Rosalía, Lux, estableció el récord de más reproducciones en las primeras 24 horas por una artista femenina en español en Spotify, con más de 42.1 millones de streams en su día de estreno. Este logro supera el récord de Karol G del 2023 con Mañana Será Bonito (Bichota Season).

La anticipación por el lanzamiento de Lux era palpable, con oyentes reuniéndose en todo el mundo para fiestas de escucha. Apenas dos días antes del lanzamiento oficial, las 18 canciones se filtraron, generando aún más emoción y conversación en las redes sociales.

Este es el primer trabajo completo de Rosalía desde Motomami en 2022. Lux presenta una mezcla intrigante de ópera y música clásica, con letras en 14 idiomas. Esto marca un cambio significativo de las vibras de reggaetón de Motomami.

Lux explora música sacra y orquestal, organizada como una pieza clásica con cuatro movimientos. También es el primer álbum en Spotify que ofrece traducciones en vivo usando MusixMatch, lo que ayuda a los oyentes a entender sus diversos idiomas.

Sesiones exclusivas presentaron traducciones de las letras y destacaron el alcance universal e inclusivo de Lux. Rosalía mencionó en The New York Times que utilizó Google Translate y un profesional para perfeccionar la fonética, compartiendo: "Es mucho de tratar de entender cómo funcionan otros idiomas," dijo Rosalía al Rolling Stone.

Crear el álbum requirió atención meticulosa a diferentes idiomas, asegurando que cada palabra resonara. Lux presenta 15 canciones con colaboraciones destacadas, incluyendo a Carminho en "Memória," Björk y Yves Tumor en "Berghain," y Yahritza de Yahritza y Su Esencia en "La Perla." Daniel Bjarnason, el director de la Orquesta Sinfónica de Londres, se unió como productor ejecutivo.

El álbum físico incluye 18 canciones, agregando tres temas exclusivos. Actuaciones notables del coro Escolania de Montserrat y el Coro de Cámara del Palau de la Música Catalana realzan la atmósfera clásica y coral.

Rolling Stone le otorgó a Lux cinco estrellas, aclamándolo como "un álbum que ninguna otra estrella del pop podría haber hecho," y celebrando su lugar único en el panorama musical actual. Este reconocimiento se suma al historial de Rosalía de lanzamientos innovadores, con Motomami ya habiendo ganado un Grammy.

Rosalía describió su inspiración principal para el álbum como "mística femenina," llamándolo "muy espiritual," con una "intención de verticalidad," ilustrando su tema continuo de explorar la espiritualidad y significados más profundos en su trabajo.

El lanzamiento de Lux coincidió con otros lanzamientos importantes de álbumes de artistas como Orelsan y DJ Snake, marcando un momento significativo en la música.

