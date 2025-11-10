Bad Bunny: Rompiendo Récords y Haciendo Historia en los GRAMMY

Bad Bunny se ha convertido en el primer artista de música en español en recibir nominaciones en las categorías principales de los GRAMMY en la 68ª Entrega Anual de los Premios GRAMMY. El artista está reconocido en Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año, marcando un gran paso en su carrera.

Ahora tiene seis nominaciones para los GRAMMY 2026. Este éxito demuestra su papel importante en el mundo de la música mientras compite con talentos globales en las categorías principales. Las nominaciones siguen aumentando el alcance de Bad Bunny alrededor del mundo y a través de diferentes estilos.

Su más reciente álbum, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, ha sido un éxito tremendo en las listas. Brilla con sus emociones profundas y sonido único, construyendo sobre el estilo fresco de Un Verano Sin Ti. Este álbum también marcó otro hito. Fue el primer álbum en español nominado para Álbum del Año en 2023.

En los Premios Latin GRAMMY, Bad Bunny se destaca con 12 nominaciones. Está listo para presentarse en el evento, una señal de su creciente influencia tanto en audiencias latinas como globales.

Nombrado el Artista Latino Principal del Siglo 21 en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, la influencia de Bad Bunny va más allá de las reproducciones y las listas. Su impacto consolida su papel como una figura clave en la escena de la música latina.

Los fanáticos pueden esperar su gira "Debí Tirar Más Fotos World Tour," que comienza el 21 de noviembre en la República Dominicana. Esta gira sigue a shows anteriores con entradas agotadas, y promete una presentación que cautivará al público en todas partes.

2026 podría llamarse el "Año de Bad Bunny." Está nominado para seis premios GRAMMY, tiene una gira mundial y un show del Super Bowl muy esperado. Estos eventos lo colocan justo en la vanguardia de la cultura pop global.