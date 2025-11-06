PodcastConcursosEventos
LISTEN LIVE

Rosalía Reveló Con Quién Se Hizo Más Cercana en el Set de Euphoria de HBO

Rosalía logró producir su álbum, Lux, y filmar Euphoria de HBO, llamándolo un reto enorme. Ella explicó que actuar involucró experiencias nuevas, como preparar un personaje y memorizar líneas. “Tuve…

Jen Glorioso
NEW YORK, NEW YORK - MAY 06: Rosalía attends The 2024 Met Gala Celebrating "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" at The Metropolitan Museum of Art on May 06, 2024 in New York City. (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images)
(Photo by Dia Dipasupil/Getty Images)

Rosalía logró producir su álbum, Lux, y filmar Euphoria de HBO, llamándolo un reto enorme. Ella explicó que actuar involucró experiencias nuevas, como preparar un personaje y memorizar líneas. "Tuve que dividir mi mente entre ambas cosas, y fue la primera vez", le dijo Rosalía a Billboard.

Su más reciente álbum, Lux, presenta colaboraciones con Björk, Carminho, y otros, grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres. El álbum tiene cuatro partes, explorando temas de feminidad y espiritualidad. Lanzado el 7 de noviembre de 2025, fue su trabajo más ambicioso.

Rosalía hizo audición para su papel en Euphoria, aún con su fama. Marca su debut principal como actriz. Trabajando junto a Alexa Demie, quien es descrita como una amiga cercana, formaron un vínculo significativo durante la filmación. La admiración de Demie por la música de Rosalía fue mutua.

En el set, ella habló sobre gustos musicales con sus compañeros de reparto. Bromeó sobre tener el mejor gusto pero le dio crédito a Zendaya por recomendarle su canción "Malamente" a Sam Levinson. La recomendación de Zendaya resalta el respeto mutuo entre el elenco.

Rosalía apreció el reconocimiento de Zendaya a su trabajo, sintiéndose "muy feliz" por los diversos talentos de Zendaya. El papel de Zendaya en el show como estrella y productora ejecutiva añadió profundidad a la experiencia de filmación.

Mirando hacia el futuro, Rosalía mostró interés en trabajar con los cineastas Quentin Tarantino o Sofia Coppola, mostrando su deseo de ir más allá de la música. La tercera temporada de Euphoria, con Rosalía, está programada para transmitirse en 2026.

La emoción rodeó a Lux a pesar de que se filtró en línea antes de su lanzamiento. Los fans tuvieron sentimientos encontrados, pero el álbum recibió atención significativa.

rosalia
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
Related Stories
Marc Anthony En Amalie Arena
EntertainmentLos Consejos de Marc Anthony Para Bad Bunny en el Show del Super BowlJen Glorioso
SAN JUAN, PUERTO RICO - SEPTEMBER 20: Bad Bunny performs live during "No Me Quiero Ir De Aquí; Una Más" Residencia at Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot on September 20, 2025 in San Juan, Puerto Rico. (Photo by Gladys Vega/Getty Images)
EntertainmentLos Latin Grammy 2025 Traerán Presentaciones Estelares de Bad Bunny, Karol G y MásJen Glorioso
SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 16: Maluma performs onstage during The 24th Annual Latin Grammy Awards on November 16, 2023 in Seville, Spain. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for Latin Recording Academy)
EntertainmentConoce a los Presentadores de los Premios Latin Grammy 2025Jen Glorioso
Beasly Media Group, LLC
Download our station app

Download the app to LISTEN LIVE wherever you are and connect with us like never before!





About
Connect