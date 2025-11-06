Rosalía Reveló Con Quién Se Hizo Más Cercana en el Set de Euphoria de HBO

Rosalía logró producir su álbum, Lux, y filmar Euphoria de HBO, llamándolo un reto enorme. Ella explicó que actuar involucró experiencias nuevas, como preparar un personaje y memorizar líneas. "Tuve que dividir mi mente entre ambas cosas, y fue la primera vez", le dijo Rosalía a Billboard.

Su más reciente álbum, Lux, presenta colaboraciones con Björk, Carminho, y otros, grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres. El álbum tiene cuatro partes, explorando temas de feminidad y espiritualidad. Lanzado el 7 de noviembre de 2025, fue su trabajo más ambicioso.

Rosalía hizo audición para su papel en Euphoria, aún con su fama. Marca su debut principal como actriz. Trabajando junto a Alexa Demie, quien es descrita como una amiga cercana, formaron un vínculo significativo durante la filmación. La admiración de Demie por la música de Rosalía fue mutua.

En el set, ella habló sobre gustos musicales con sus compañeros de reparto. Bromeó sobre tener el mejor gusto pero le dio crédito a Zendaya por recomendarle su canción "Malamente" a Sam Levinson. La recomendación de Zendaya resalta el respeto mutuo entre el elenco.

Rosalía apreció el reconocimiento de Zendaya a su trabajo, sintiéndose "muy feliz" por los diversos talentos de Zendaya. El papel de Zendaya en el show como estrella y productora ejecutiva añadió profundidad a la experiencia de filmación.

Mirando hacia el futuro, Rosalía mostró interés en trabajar con los cineastas Quentin Tarantino o Sofia Coppola, mostrando su deseo de ir más allá de la música. La tercera temporada de Euphoria, con Rosalía, está programada para transmitirse en 2026.