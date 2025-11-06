Los Consejos de Marc Anthony Para Bad Bunny en el Show del Super Bowl

Marc Anthony aplaudió la oportunidad de Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl, destacando su papel en poner la música latina en el centro de atención.

Anthony elogió a Bad Bunny por su estilo innovador, diciendo: "Él está haciendo las cosas a su manera, y se está divirtiendo con eso. Eso es lo que yo hacía cuando tenía su edad," compartió Anthony con Rolling Stone. Los comentarios de Anthony reflejaron sus carreras, mostrando cómo ambos artistas han abierto nuevos caminos.

La selección de Bad Bunny generó muchas conversaciones. A pesar de esto, Anthony resaltó los logros récord que le ganaron ese reconocimiento. "Se lo ha ganado. Los números hablan por sí solos," señaló Anthony.

Su conexión se remonta a casi diez años atrás con momentos memorables, incluyendo una presentación juntos en Puerto Rico. Anthony ha visto la evolución de Bad Bunny desde novato hasta superestrella mundial. Su colaboración fue una experiencia memorable para Anthony, quien reflexionó sobre el ascenso de Bad Bunny bajo el escrutinio público.

Anthony enfatizó la responsabilidad que viene con un escenario como el Super Bowl. Animó a Bad Bunny a usar esta oportunidad para celebrar sus raíces. "Es una gran responsabilidad, pero él está listo," afirmó Anthony.

Anthony planea asistir al Super Bowl, ansioso por presenciar este evento tan importante. Lo describió como un momento grande para la música latina y expresó su entusiasmo por apoyar a Bad Bunny.

Además de Bad Bunny, Anthony mencionó a otras estrellas emergentes como Maluma, Beéle y Christian Nodal. Reconoció su impacto en la música, apreciando su estilo único.