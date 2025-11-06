PodcastConcursosEventos
Espectáculo Épico del Medio Tiempo de la NFL en España con Bizarrap y Daddy Yankee

Por primera vez, la NFL va a tener un juego en España el 16 de noviembre en el Estadio Bernabéu de Madrid. Bizarrap y Daddy Yankee van a presentarse para…

Jen Glorioso
Por primera vez, la NFL va a tener un juego en España el 16 de noviembre en el Estadio Bernabéu de Madrid. Bizarrap y Daddy Yankee van a presentarse para el público durante el medio tiempo. Este partido entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins marca otro paso importante en el crecimiento de la liga más allá de las fronteras.

Este evento viene después de otros juegos internacionales que la liga organizó en Brasil, Alemania y México. ¿El objetivo? Expandir el alcance de la NFL y atraer nuevos fanáticos.

El show del medio tiempo, con el DJ argentino Bizarrap y el artista puertorriqueño Daddy Yankee, va a presentar su más reciente tema "BZRP Music Sessions #0/66" en vivo. Es un momento importante ya que Daddy Yankee regresa al escenario después de tomarse un descanso, generando mucha emoción en la industria musical.

Bizarrap, famoso por sus "BZRP Music Sessions," ha colaborado con estrellas como Quevedo, Rauw Alejandro y Shakira. Expresó su emoción diciendo que es un "gran honor, especialmente junto a Daddy Yankee, toda una leyenda. ... No puedo esperar," le dijo Bizarrap a ABC News.

Se espera que esta presentación atraiga tanto a fanáticos de la música como del deporte. Daddy Yankee expresó su alegría diciendo: "Me siento muy feliz con la música y la canción increíble que hemos creado juntos."

Los espectadores en España pueden ver el juego en Cuatro de Mediaset España y DAZN, mientras que en los Estados Unidos está disponible en NFL Network. Al presentar música latina, la NFL aumenta su atractivo global y celebra la diversidad.

Las actividades previas al juego incluyen a la Banda del Grupo de Infantería de Marina de Madrid tocando el himno de España y Karina Pasian cantando el himno de Estados Unidos. Tim Tubito, director senior de presentaciones globales de la NFL, comentó: "Estamos emocionados de darle la bienvenida a Bizarrap y Daddy Yankee a nuestro primer juego en Madrid... una celebración de música y cultura que no se van a querer perder."

Con énfasis en la inclusión, la liga espera atraer más fanáticos y mejorar su reputación internacional. El show combina deportes con música, convirtiéndolo en una ocasión memorable.

