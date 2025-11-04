Shakira Recibe el Premio Global Touring Icon de Billboard en la Cumbre 2025

El 3 de noviembre de 2025, Shakira recibió el primer premio Billboard Global Touring Icon en la Cumbre de Música en Vivo de Billboard en West Hollywood, California.

El premio reconoce la gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira, que rompió récords como la gira latina de mayor recaudación por una artista femenina y la segunda en general. Los primeros 64 shows generaron $327.4 millones y vendieron 2.5 millones de boletos, según Billboard Boxscore.

Marty Hom, quien ha trabajado con leyendas como Fleetwood Mac y The Rolling Stones, le entregó el premio a Shakira. Él elogió su tenacidad y dedicación para ofrecer presentaciones inolvidables. Shakira dedicó el premio a su equipo, reconociendo el arduo trabajo de ellos junto con el suyo.

Shakira expresó sorpresa e inspiración por el éxito de la gira, diciendo: "Siento que apenas estoy comenzando mi carrera, y es una locura porque han pasado 30 años... Esta ha sido la mejor gira de mi vida, ha sido tal como la soñamos. Trabajamos tan duro, superando cada obstáculo, no ha sido fácil, trabajamos muchas, muchas horas largas para hacer todo tan bueno como la gente se lo merece", le dijo Shakira a Billboard.

Reflexionando sobre una presentación en Cali, Colombia, su primera allí en dos décadas, Shakira compartió que está "completamente dedicada a mis hijos y mi carrera. Eso es todo lo que necesito, mis hijos, mis fans y mi música, y crear, está llenando una gran parte de mi vida en este momento."

La habilidad de Shakira para conectar con audiencias de diversos orígenes ha sido crucial para el éxito de su gira. Los shows se agotaron en las principales ciudades alrededor del mundo. Su compromiso con la música, la familia y el agradecimiento por sus fans ha sido un tema constante en su vida pública.

La gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran consolidó el estatus de Shakira como una fuerza líder en la industria de las giras. Su regreso después de desafíos personales añadió profundidad a su logro.