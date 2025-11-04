PodcastConcursosEventos
Marc Anthony Anuncia su Residencia en Las Vegas para 2026

Marc Anthony En Amalie Arena
Marc Anthony se está preparando para lanzar su primera residencia en Las Vegas, "Vegas... My Way!" en el BleauLive Theater del Fontainebleau Las Vegas en febrero de 2026. Esto marca un nuevo capítulo emocionante en la carrera del artista, con 10 shows en vivo distribuidos a lo largo del año.

El evento arranca con presentaciones el 13, 14, 15 y 20 de febrero, con más fechas que se anunciarán después para el 24, 25, 29 y 31 de julio, y el 1 de agosto. A medida que aumente la demanda, se agregarán fechas adicionales. Los fanáticos de Marc Anthony pueden esperar una mezcla de canciones en inglés y español de su extensa carrera, incluyendo favoritas como "You Sang to Me," "Vivir Mi Vida," y "I Need to Know"/"Dímelo."

Esta serie ofrece una experiencia de concierto más fresca y personal en comparación con sus giras anteriores en arenas más grandes. La residencia es un reconocimiento a su duradera carrera y su conexión con los fanáticos alrededor del mundo. Marc Anthony explicó: "Esta residencia marca un nuevo capítulo en mi trayectoria. Las Vegas siempre ha sido sinónimo de reinvención y entretenimiento atemporal, y este show encarna ese espíritu. Es una celebración de mi historia, mis raíces y la música que me ha conectado con el público alrededor del mundo," dijo Marc Anthony a TicketNews.

Los boletos saldrán a la venta el jueves 6 de noviembre a las 10 a.m. PT, con preventas comenzando el miércoles 5 de noviembre, exclusivamente a través del sitio web de Fontainebleau Las Vegas. Jeffrey Soffer, presidente de desarrollo y CEO de Fontainebleau, expresó su entusiasmo por la residencia, destacando la influencia de Marc Anthony en la música y su conexión con el legado de entretenimiento de Fontainebleau.

El artista ha ganado numerosos reconocimientos, incluyendo cuatro premios Grammy y ocho premios Latin Grammy, y cuenta con más de 114 éxitos número uno a nivel mundial. Esta aventura se alinea con su exitosa carrera de giras, marcando otro momento clave mientras sube al escenario de Las Vegas.

Soffer declaró: "Marc es una voz definitoria de nuestra generación, que personifica el legado de décadas de Fontainebleau de crear momentos extraordinarios que se convierten en recuerdos inolvidables. 'VEGAS…MY WAY!' de Marc Anthony es un hito para el entretenimiento de Las Vegas, y esperamos hacer historia cuando suba al escenario del BleauLive Theater en 2026."

