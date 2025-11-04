Los Latin Grammy 2025 Traerán Presentaciones Estelares de Bad Bunny, Karol G y Más

Los Premios Latin Grammy 2025 comienzan el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, destacando presentaciones de Bad Bunny, Karol G y otros artistas de primera. Esta ceremonia número 26 celebra los logros en la música latina.

Bad Bunny, con 12 nominaciones por "Debí Tirar Más Fotos," va a poner a gozar al público. Su éxito resalta el impacto del reggaetón y la música urbana aquí. Sin embargo, los productores Tainy y MAG no fueron considerados para Productor del Año, lo que ha causado comentarios en la industria.

Los premios cubren trabajos desde el 1 de junio de 2024 hasta el 31 de mayo de 2025. El 17 de septiembre se anunciaron los nominados. El dúo CA7RIEL y Paco Amoroso, con 10 nominaciones, también se presentarán, mostrando cómo el grupo de nominados se está expandiendo más allá de plazas fuertes como México y Puerto Rico.

Karol G, nominada para Grabación y Canción del Año por "Si Antes Te Hubiera Conocido," se presentará, fortaleciendo su reputación como una de las artistas femeninas más importantes. El evento contará con Fuerza Regida, Chuwi, Marco Antonio Solís, entre otros, mostrando estilos desde regional mexicano hasta pop.

Entre los artistas ya anunciados están Rauw Alejandro, Carlos Santana y Gloria Estefan. Raphael, Persona del Año 2025, se presentará, mezclando leyendas con nuevo talento.

Los presentadores Maluma y Roselyn Sánchez prometen una noche entretenida, con Sánchez subiendo al escenario por octava vez y Maluma adelantando una presentación sorpresa. Vean el show por TelevisaUnivision a las 8 p.m. ET/PT, con un pre-show a las 7 p.m. ET/PT.

Los Latin Grammy, que ahora tienen 60 categorías, han sido prominentes desde el 2000. Su objetivo es abordar la falta de reconocimiento para la música latina en los Grammy principales. Este año se introducen Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces.