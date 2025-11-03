Karol G y Diesel Lanzan la Colección ‘Tropicoqueta’

PodcastConcursosEventos
Karol G se une con Diesel para crear una colección de nueve piezas, inspirada en su álbum del 2025 *Tropicoqueta*. La línea presenta ropa lista para usar, mostrando el famoso denim de Diesel y estilos atrevidos.

Esta es la primera incursión importante de Karol G en la moda, ofreciendo camisetas, denim, trajes de baño y accesorios. Los precios van desde $120 hasta $650, con piezas destacadas como una Chaqueta Moto Desgastada por $495 y una camiseta "Latina Forever" a $120. Una cartera Double-D, una pieza clásica de Diesel, recibe un rediseño de Karol G.

La colección refleja la vibra del álbum *Tropicoqueta* con su tema naranja, patrones de flor de loto y coco, y detalles brillantes. Glenn Martens, el director creativo de Diesel, trabajó con Karol G para traer el espíritu del álbum a la línea.

Karol G comparte: "Mi estilo en el escenario es realmente solo sentimientos convertidos en ropa. Puedes leer fácilmente mi estado de ánimo a través de lo que llevo puesto. Me he vuelto cada vez más fiel a mí misma—mi estilo no se trata de tendencias o lo que está de moda, se trata de lo que genuinamente me gusta, sin importar de dónde venga," capturando su enfoque único de estilo.

Para el lanzamiento de la colección, las fotos editoriales muestran a Karol G usando piezas como un bikini con estampado de loto y la camiseta "Latina Forever". Disponible en diesel.com y en tiendas selectas alrededor del mundo, el lanzamiento es parte de un esfuerzo de marketing global. Esta colaboración destaca el plan de Diesel de alcanzar audiencias más amplias a través de asociaciones con celebridades.

