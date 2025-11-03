Karol G y Diesel Lanzan la Colección ‘Tropicoqueta’

Karol G se une con Diesel para crear una colección de nueve piezas, inspirada en su álbum del 2025 *Tropicoqueta*. La línea presenta ropa lista para usar, mostrando el famoso denim de Diesel y estilos atrevidos.

Esta es la primera incursión importante de Karol G en la moda, ofreciendo camisetas, denim, trajes de baño y accesorios. Los precios van desde $120 hasta $650, con piezas destacadas como una Chaqueta Moto Desgastada por $495 y una camiseta "Latina Forever" a $120. Una cartera Double-D, una pieza clásica de Diesel, recibe un rediseño de Karol G.

La colección refleja la vibra del álbum *Tropicoqueta* con su tema naranja, patrones de flor de loto y coco, y detalles brillantes. Glenn Martens, el director creativo de Diesel, trabajó con Karol G para traer el espíritu del álbum a la línea.

Karol G comparte: "Mi estilo en el escenario es realmente solo sentimientos convertidos en ropa. Puedes leer fácilmente mi estado de ánimo a través de lo que llevo puesto. Me he vuelto cada vez más fiel a mí misma—mi estilo no se trata de tendencias o lo que está de moda, se trata de lo que genuinamente me gusta, sin importar de dónde venga," capturando su enfoque único de estilo.