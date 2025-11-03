¡Escucha para ganar una tarjeta de regalo de $50 y calificar para un Crucero Disney con 92.5 Máxima!

92.5 Maxima te invita a embarcarte en una aventura a bordo del nuevo Disney Destiny. Aquí, la magia y la travesura se unen mientras celebras los mitos y cuentos de hadas de valientes héroes y villanos carismáticos de tus películas favoritas de Disney, Pixar y Marvel, así como de las clásicas atracciones de los parques Disney. Te esperan entretenimiento legendario, espacios inmersivos y experiencias culinarias. Escucha para tener la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de Disney de $50 y calificar para el gran premio de un crucero Disney.
Escucha la oportunidad de sumergirte en una experiencia culinaria increíble, inspirada en El Rey León y Guardianes de la Galaxia. Aventúrate por santuarios de magos, mansiones encantadas y mitos griegos. Déjate llevar en una aventura de superhéroes a través de un cuento de hadas mágico. Esta es tu historia, y ya sea que pases el día tramando junto a la piscina, realizando buenas acciones en los increíbles clubes infantiles, o disfrutando de momentos malvadamente divertidos en las áreas exclusivas para adultos, no hay forma incorrecta de crear tu propia leyenda.
Contest Rules:
- How To Enter: Listen To Win
- Dates Of Contest: 11/3-11/14/2025
- How Winner Is Being Selected: Queue to Call
- When The Winner Is Being Selected: 10/20-10/31/2025
- How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
- Age Of Entrants: 18+
- How Many Qualifying Winners Are Being Selected: 5
- How Many Grand Prize Winners are Being Selected: 1
- The Qualifying Prize Is: A $50 Disney Gift Card
- What is The Grand Prize: A Disney Cruise
- Prize Value: $50
- Value of the Grand Prize is $9,783.76
- Who Is Providing The Prize: Disney