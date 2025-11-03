PodcastConcursosEventos
¡Escucha para ganar una tarjeta de regalo de $50 y calificar para un Crucero Disney con 92.5 Máxima!

92.5 Maxima te invita a embarcarte en una aventura a bordo del nuevo Disney Destiny. Aquí, la magia y la travesura se unen mientras celebras los mitos y cuentos de hadas de valientes héroes y villanos carismáticos de tus películas favoritas de Disney, Pixar y Marvel, así como de las clásicas atracciones de los parques Disney. Te esperan entretenimiento legendario, espacios inmersivos y experiencias culinarias. Escucha para tener la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de Disney de $50 y calificar para el gran premio de un crucero Disney.

Escucha la oportunidad de sumergirte en una experiencia culinaria increíble, inspirada en El Rey León y Guardianes de la Galaxia. Aventúrate por santuarios de magos, mansiones encantadas y mitos griegos. Déjate llevar en una aventura de superhéroes a través de un cuento de hadas mágico. Esta es tu historia, y ya sea que pases el día tramando junto a la piscina, realizando buenas acciones en los increíbles clubes infantiles, o disfrutando de momentos malvadamente divertidos en las áreas exclusivas para adultos, no hay forma incorrecta de crear tu propia leyenda.

Contest Rules:

  • How To Enter: Listen To Win
  • Dates Of Contest: 11/3-11/14/2025
  • How Winner Is Being Selected: Queue to Call
  • When The Winner Is Being Selected: 10/20-10/31/2025
  • How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
  • Age Of Entrants: 18+
  • How Many Qualifying Winners Are Being Selected: 5
  • How Many Grand Prize Winners are Being Selected: 1
  • The Qualifying Prize Is: A $50 Disney Gift Card
  • What is The Grand Prize: A Disney Cruise
  • Prize Value: $50
  • Value of the Grand Prize is $9,783.76
  • Who Is Providing The Prize: Disney
