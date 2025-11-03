PodcastConcursosEventos
Conoce a los Presentadores de los Premios Latin Grammy 2025

Los Premios Latin Grammy 2025 contarán con Maluma y Roselyn Sánchez como presentadores el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Esta es la primera…

Jen Glorioso
SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 16: Maluma performs onstage during The 24th Annual Latin Grammy Awards on November 16, 2023 in Seville, Spain. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for Latin Recording Academy)
(Photo by Kevin Winter/Getty Images for Latin Recording Academy)

Los Premios Latin Grammy 2025 contarán con Maluma y Roselyn Sánchez como presentadores el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Esta es la primera vez que Maluma presenta, mientras que Sánchez hace su octava aparición como presentadora, la mayor cantidad en la historia del show.

Maluma expresó su emoción por ser presentador, compartiendo su gratitud y dejando entrever una sorpresa para esa noche. Le dijo a Latin Times, "Es un honor presentar este evento con Roselyn y voy a traer algo especial." Este momento es muy importante para él, ya que anteriormente ha sido nominado y ha actuado en el show.

La ceremonia honrará la música desde el 1 de junio de 2024 hasta el 31 de mayo de 2025, y será transmitida en vivo en Estados Unidos por las plataformas de TelevisaUnivision. El show comienza a las 8 p.m. ET/PT, con un pre-show a las 7 p.m. ET/PT.

La lista de artistas incluye nombres grandes como Carlos Santana, Kacey Musgraves y Gloria Estefan, entre otros. Este grupo diverso abarca diferentes generaciones y estilos, asegurando una amplia representación de la música latina. Raphael, la Persona del Año 2025, también se presentará.

Bad Bunny lidera las nominaciones con 12, principalmente por su álbum *Debí Tirar Más Fotos*, después de su éxito como el artista más escuchado en el mundo. Muy cerca están Ca7riel & Paco Amoroso y Édgar Barrera, con 10 nominaciones cada uno.

Roselyn Sánchez, oriunda de Puerto Rico, trae una extensa experiencia en el entretenimiento. Fue nominada a un Latin Grammy en 2004 y ha aparecido en televisión y cine, con papeles en *The Rookie* y *Rush Hour 2*.

El cantante colombiano Maluma ha recibido 20 nominaciones a los Latin Grammy y ganó por *F.A.M.E.* en 2018. Su gira reciente fue un tremendo éxito, con múltiples shows agotados en la Ciudad de México, generando más de $4.3 millones.

