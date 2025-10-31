Karol G casi rechaza su presentación en el Vaticano con Andrea Bocelli

Karol G casi dijo que no a la oportunidad de presentarse en el Vaticano junto a Andrea Bocelli. La cantante confesó que se sentía ansiosa por compartir escenario con el famoso tenor y temía no estar a su altura. Sin embargo, su madre tuvo un papel fundamental para cambiar su decisión. Le recordó lo única que era esta oportunidad, convenciendo a Karol G de aceptar la invitación para este importante evento.

El espectáculo tuvo lugar el 13 de septiembre de 2025 en la Ciudad del Vaticano. Karol G interpretó “Vivo Por Ella” junto a Bocelli durante el concierto Grace for the World. Un año antes, ambos habían grabado una nueva versión de la canción para el álbum de Bocelli Duets (30th Anniversary). El evento en el Vaticano marcó su primera presentación en vivo juntos.

El concierto se celebró como parte del Año Jubilar 2025 y cerró el III Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana. Bocelli y Pharrell Williams fueron los codirectores del evento. Entre los artistas participantes estuvieron John Legend, Jennifer Hudson y Jelly Roll. También se presentaron coros y el espectáculo culminó con un impresionante show de luces y drones.

Este evento histórico reunió a entre 70,000 y más de 250,000 personas en la Plaza de San Pedro. El concierto finalizó con una espectacular proyección sobre la Basílica de San Pedro, inspirada en las obras de arte de la Capilla Sixtina.

En octubre de 2025, Karol G desfiló en el Victoria’s Secret Fashion Show, mostrando su entusiasmo por participar en el evento. “Lo primero en lo que pensé al crear el show fueron las alas y luego la presentación… Si voy a ser un ángel de Victoria’s Secret, necesito mis alas”, dijo Karol G a Billboard.