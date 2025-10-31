PodcastConcursosEventos
LISTEN LIVE

Karol G casi rechaza su presentación en el Vaticano con Andrea Bocelli

Karol G casi dijo que no a la oportunidad de presentarse en el Vaticano junto a Andrea Bocelli. La cantante confesó que se sentía ansiosa por compartir escenario con el…

Jen Glorioso
NEW YORK, NEW YORK - MAY 06: Karol G attends the New York screening of Netflix's "Karol G: Tomorrow Was Beautiful" at Whitby Hotel on May 06, 2025 in New York City. (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images)
(Photo by Dia Dipasupil/Getty Images)

Karol G casi dijo que no a la oportunidad de presentarse en el Vaticano junto a Andrea Bocelli. La cantante confesó que se sentía ansiosa por compartir escenario con el famoso tenor y temía no estar a su altura. Sin embargo, su madre tuvo un papel fundamental para cambiar su decisión. Le recordó lo única que era esta oportunidad, convenciendo a Karol G de aceptar la invitación para este importante evento.

El espectáculo tuvo lugar el 13 de septiembre de 2025 en la Ciudad del Vaticano. Karol G interpretó “Vivo Por Ella” junto a Bocelli durante el concierto Grace for the World. Un año antes, ambos habían grabado una nueva versión de la canción para el álbum de Bocelli Duets (30th Anniversary). El evento en el Vaticano marcó su primera presentación en vivo juntos.

El concierto se celebró como parte del Año Jubilar 2025 y cerró el III Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana. Bocelli y Pharrell Williams fueron los codirectores del evento. Entre los artistas participantes estuvieron John Legend, Jennifer Hudson y Jelly Roll. También se presentaron coros y el espectáculo culminó con un impresionante show de luces y drones.

Este evento histórico reunió a entre 70,000 y más de 250,000 personas en la Plaza de San Pedro. El concierto finalizó con una espectacular proyección sobre la Basílica de San Pedro, inspirada en las obras de arte de la Capilla Sixtina.

En octubre de 2025, Karol G desfiló en el Victoria’s Secret Fashion Show, mostrando su entusiasmo por participar en el evento. “Lo primero en lo que pensé al crear el show fueron las alas y luego la presentación… Si voy a ser un ángel de Victoria’s Secret, necesito mis alas”, dijo Karol G a Billboard.

Mirando hacia el futuro, Karol G encabezará el Festival de Música y Artes de Coachella Valley en 2026, convirtiéndose en la primera latina en hacerlo. La artista destacó su filosofía al aceptar nuevos retos. Según Billboard, afirmó: “No pierdes la oportunidad porque no estés lista. Te preparas y tomas la oportunidad.”

Karol G
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
Related Stories
INDIO, CALIFORNIA - APRIL 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Becky G performs with Tyla at the Outdoor Theatre during the 2025 Coachella Valley Music and Arts Festival at Empire Polo Club on April 11, 2025 in Indio, California. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images for Coachella)
MusicEl documental ‘Rebbeca’ de Becky G llega a los cinesJen Glorioso
NEW YORK, NEW YORK - MAY 06: Rosalía attends The 2024 Met Gala Celebrating "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" at The Metropolitan Museum of Art on May 06, 2024 in New York City. (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images)
MusicRosalía presenta “Berghain” como el primer sencillo de su próximo álbum LuxJen Glorioso
MIAMI, FLORIDA - OCTOBER 23: (L-R) Kenia Os and Peso Pluma attend the 2025 Billboard Latin Music Awards at James L. Knight Center on October 23, 2025 in Miami, Florida. (Photo by Ivan Apfel/Getty Images)
MusicBad Bunny, Karol G y Peso Pluma Triunfan en los Premios Billboard de la Música LatinaJen Glorioso
Beasly Media Group, LLC
Download our station app

Download the app to LISTEN LIVE wherever you are and connect with us like never before!





About
Connect