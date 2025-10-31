El documental ‘Rebbeca’ de Becky G llega a los cines

El documental de Becky G, titulado Rebbeca, llegará a los cines de todo el país los días 10 y 13 de diciembre. La película ofrece una mirada íntima a su proceso creativo durante la realización de su primer álbum de música mexicana, Esquinas (2023).

Dirigido por Jennifer Tiexiera y Gabriela Cavanagh, Rebbeca muestra el ascenso de Becky G al estrellato. El filme se estrenó por primera vez en el Festival de Cine de Tribeca en junio de 2025, presentando los desafíos familiares y mediáticos que enfrentó la artista. También explora su incursión en la música regional mexicana.

Becky G describe el documental como “no sobre la perfección”, sino sobre “convertirse”, destacando su esencia “cruda, real y sanadora”. La filmación se llevó a cabo durante un periodo de transición personal, cuando “las preguntas eran aún más fuertes que las respuestas”. El proyecto fue realizado junto a Live Nation Studios y Trafalgar Releasing para su estreno en cines.

Ryan Kroft, jefe de Cine y Televisión en Live Nation Studios, comentó a Remezcla: “La poderosa historia de Becky G, capturada de manera hermosa en esta película, es muy oportuna y resuena profundamente con los temas universales de identidad y sanación.” Los fans podrán comenzar a comprar boletos el 6 de noviembre. El documental incluye un mensaje personal de Becky G para sus seguidores y material exclusivo de presentaciones en vivo.

El lanzamiento del documental llega después de su segundo álbum mexicano, Esquemas (2024), que sucedió a Esquinas. Este disco representó una transición en su carrera al abrazar sus raíces mexicanas. Incluye colaboraciones con Ángela Aguilar, Chiquis Rivera e Iván Cornejo, junto a instrumentos tradicionales como el acordeón y la trompeta.

Becky G describió Esquinas como “una muestra de agradecimiento para las personas que han sido parte de mi vida”. El álbum destacó su crianza y a los artistas que influyeron en su generación. Este cambio fue tanto personal como sanador, honrando su herencia como una “200 por ciento” (100 % mexicana, 100 % estadounidense).

La creación del álbum tomó tres años, junto al productor Edgar Barrera. Juntos elaboraron un sonido que refleja sus raíces mexicanas y estadounidenses. Los temas del álbum incluyen el desamor, la familia y la resiliencia, con canciones como “2NDO Chance” y “La Nena”, que reflejan sus propias experiencias, como su ruptura pública y los conflictos familiares.