Rosalía presenta “Berghain” como el primer sencillo de su próximo álbum Lux

Rosalía ha presentado "Berghain", un nuevo tema de su próximo álbum Lux, que se lanzará el 7 de noviembre de 2025. La canción incluye las voces de Björk y Yves Tumor, con producción de Rosalía, Noah Goldstein, Jake Miller y Sir Dylan. Es uno de los momentos orquestales más destacados de la segunda parte del álbum.

El próximo álbum Lux cuenta con la participación de la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Daníel Bjarnason. Este será el primer disco de Rosalía sin El Guincho desde 2017. Según el comunicado de prensa, el álbum captura un “arco emocional de gran amplitud”, fusionando voces de estilo operático con tradiciones musicales españolas, catalanas y portuguesas.

"Berghain" incluye letras en alemán y español, con Rosalía interpretando versos como “Sé muy bien lo que soy” y “Dulzura para tu café/ Solo soy un terrón de azúcar”. Björk canta la parte central, mientras que Yves Tumor cierra la canción, ambos en inglés.

El proyecto Lux cuenta además con la colaboración de artistas como Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Carminho, Yahritza, un coro juvenil y un conjunto de cámara. El álbum se divide en cuatro partes, cada una dedicada a una tradición musical diferente.

El video musical, dirigido por Nicolás Méndez, fue filmado en Varsovia, Polonia. Comienza con Rosalía en escenas cotidianas, continúa con un conjunto instrumental y culmina con una impactante escena en el bosque junto a Björk y Yves Tumor. El estilo orquestal refuerza el tema central de Lux: la combinación de grandeza e intimidad.

Los fanáticos han destacado la transición de Rosalía desde su álbum de 2022 Motomami hacia un sonido más grandioso y orquestal con Lux. En una entrevista con Elle, la artista comentó: “El nuevo proyecto no suena en absoluto como mi álbum anterior.”

Después de Motomami, Rosalía lanzó sencillos como "LLYM" y "Tuya", ampliando sus colaboraciones. El anuncio del álbum se realizó mediante una pantalla en Times Square que mostraba la portada de Lux. Las copias físicas incluirán 18 temas, con tres canciones adicionales en las ediciones especiales.