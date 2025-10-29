Disfraces de Halloween DIY: Estrellas de la Música Latina Inspiran Estilos Espeluznantes para 2025

¡Intenta crear tus propios disfraces de Halloween inspirados en las principales estrellas de la música latina! Inspírate en artistas como Karol G y Bad Bunny, quienes cautivan con sus electrizantes espectáculos. Estos atuendos están en tendencia gracias a su impresionante influencia e impacto en la cultura actual.

Busca inspiración en eventos como los Premios Billboard de la Música Latina y el Victoria’s Secret Fashion Show. Algunos disfraces imitan personajes de películas interpretados por estos artistas, atrayendo la atención del público de una forma espectacular.

La presentación de Karol G en el escenario de Victoria’s Secret fue una poderosa mezcla de música y celebración de la mujer. “Celebrar la feminidad y la música es increíble,” compartió con Billboard.

Los ritmos latinos dominan en este momento, con estrellas como Bad Bunny a la cabeza. Su música se cruza con la cultura pop, convirtiendo sus estilos en opciones populares para divertirse en Halloween.

Los Premios Billboard de la Música Latina siguen destacando el talento, generando toneladas de inspiración para el estilo. Las presentaciones motivan a muchos a lucir looks llenos de estrellas para fiestas y ocasiones espeluznantes.

Jessica Roiz, de Billboard, curó estas emocionantes ideas de disfraces, destacando su atractivo tanto para jóvenes como para adultos. Puedes ver su lista completa de ideas aquí.

Combinar la cultura pop con la creatividad en los disfraces es una gran tendencia actualmente. No se trata solo de la escena musical latina; también abarca películas y tendencias virales en internet.

Estas ideas de disfraces ilustran cuánto influyen las estrellas latinas en las decisiones de moda. Con estilos de artistas como Rauw Alejandro, CA7RIEL, Paco Amoroso y otros, hay una amplia variedad para elegir.