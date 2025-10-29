PodcastConcursosEventos
LISTEN LIVE

Disfraces de Halloween DIY: Estrellas de la Música Latina Inspiran Estilos Espeluznantes para 2025

¡Intenta crear tus propios disfraces de Halloween inspirados en las principales estrellas de la música latina! Inspírate en artistas como Karol G y Bad Bunny, quienes cautivan con sus electrizantes…

Jen Glorioso
SAO PAULO, BRAZIL - SEPTEMBER 05: Karol G performs during Halftime of the game between the Kansas City Chiefs and the Los Angeles Chargers at Arena Corinthians on September 05, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
(Photo by Buda Mendes/Getty Images)

¡Intenta crear tus propios disfraces de Halloween inspirados en las principales estrellas de la música latina! Inspírate en artistas como Karol G y Bad Bunny, quienes cautivan con sus electrizantes espectáculos. Estos atuendos están en tendencia gracias a su impresionante influencia e impacto en la cultura actual.

Busca inspiración en eventos como los Premios Billboard de la Música Latina y el Victoria’s Secret Fashion Show. Algunos disfraces imitan personajes de películas interpretados por estos artistas, atrayendo la atención del público de una forma espectacular.

La presentación de Karol G en el escenario de Victoria’s Secret fue una poderosa mezcla de música y celebración de la mujer. “Celebrar la feminidad y la música es increíble,” compartió con Billboard.

Los ritmos latinos dominan en este momento, con estrellas como Bad Bunny a la cabeza. Su música se cruza con la cultura pop, convirtiendo sus estilos en opciones populares para divertirse en Halloween.

Los Premios Billboard de la Música Latina siguen destacando el talento, generando toneladas de inspiración para el estilo. Las presentaciones motivan a muchos a lucir looks llenos de estrellas para fiestas y ocasiones espeluznantes.

Jessica Roiz, de Billboard, curó estas emocionantes ideas de disfraces, destacando su atractivo tanto para jóvenes como para adultos. Puedes ver su lista completa de ideas aquí.

Combinar la cultura pop con la creatividad en los disfraces es una gran tendencia actualmente. No se trata solo de la escena musical latina; también abarca películas y tendencias virales en internet.

Estas ideas de disfraces ilustran cuánto influyen las estrellas latinas en las decisiones de moda. Con estilos de artistas como Rauw Alejandro, CA7RIEL, Paco Amoroso y otros, hay una amplia variedad para elegir.

Estas sugerencias DIY destacan el enorme alcance de los artistas latinos. A medida que se acerca Halloween 2025, inspírate en estas estrellas para crear disfraces llenos de creatividad y diversión.

Halloween
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
Related Stories
LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 16: Christian Nodal performs onstage during the Latin GRAMMY Acoustic Sessions with Christian Nodal at GRAMMY Museum L.A. Live on October 16, 2024 in Los Angeles, California. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Latin Recording Academy )
EntertainmentLos Premios Latin Grammy Anuncian 20 Artistas para el Show de Las Vegas 2025Jen Glorioso
ISTANBUL, TURKEY - MARCH 23: The Netflix App logo is seen on a television screen on March 23, 2018 in Istanbul, Turkey. The Government of Turkish President Recep Tayyip Erdogan passed a new law on March 22 extending the reach of the country's radio and TV censor to the internet. The new law will allow RTUK, the states media watchdog, to monitor online broadcasts and block content of social media sites and streaming services including Netflix and YouTube. Turkey already bans many websites including Wikipedia, which has been blocked for more than a year. The move came a day after private media company Dogan Media Company announced it would sell to pro-government conglomerate Demiroren Holding AS. The Dogan news group was the only remaining news outlet not to be under government control, the sale, which includes assets in CNN Turk and Hurriyet Newspaper completes the governments control of the Turkish media. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
EntertainmentNetflix Estrenará Nuevo Documental de Selena con Videos Familiares Nunca Antes VistosJen Glorioso
Host Jennifer Lopez attends the 2025 American Music Awards
EntertainmentJennifer Lopez Revela Cuál Ha Sido Su Mejor Beso En La PantallaDiana Beasley
Beasly Media Group, LLC
Download our station app

Download the app to LISTEN LIVE wherever you are and connect with us like never before!





About
Connect