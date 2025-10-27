PodcastConcursosEventos
Rauw Alejandro Habla Sobre la Planificación y los Desafíos de su Gira Cosa Nuestra

La masiva gira Cosa Nuestra de Rauw Alejandro recaudó $91.7 millones y atrajo a 562,000 fanáticos en Norteamérica y Europa en 2025. Haciendo historia, se convirtió en el primer artista…

LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 11: Rauw Alejandro performs on a stop of his Cosa Nuestra tour at T-Mobile Arena on April 11, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)
La masiva gira Cosa Nuestra de Rauw Alejandro recaudó $91.7 millones y atrajo a 562,000 fanáticos en Norteamérica y Europa en 2025.

Haciendo historia, se convirtió en el primer artista latino en llenar tres shows consecutivos en el Intuit Dome de Los Ángeles. Su quinto álbum "Cosa Nuestra" encabezó la lista Top Latin Albums de Billboard mientras alcanzaba el puesto #6 en el Billboard 200.

"Cosa Nuestra no es un show de estadio. Es un show de Broadway en una arena. Yo diría que es el show de Broadway más grande. En un estadio, no podrías ver todos los detalles porque es demasiado grande. Planeamos este show para arenas," dijo Alejandro a Billboard.

Cada show mezcló teatro con entretenimiento a nivel de arena. Seis músicos y ocho bailarines contaron una historia ambientada en el Nueva York de los años 70, siguiendo al personaje Don Raúl. El escenario brilló con vestuarios y accesorios intrincados que se movían juntos sin problemas.

Esta gira marcó cambios importantes. Después de problemas con su gira Saturno 2023, formó un nuevo equipo para dirigir su carrera. "Hubo meses en los que lloraba en la ducha, en mi cama, frustrado porque pongo tanto esfuerzo en lo que hago," le dijo a Billboard.

"Cosa Nuestra" rompió récords como el primer álbum latino con 15 canciones en el Top 200 Global de Spotify simultáneamente. La secuela "Cosa Nuestra: Capítulo 0" alcanzó el #3 en las listas latinas en septiembre de 2025.

El show buscó establecer nuevos estándares para los conciertos latinos. Cada noche, la música, las luces y el montaje se unieron con sincronización perfecta.

Para Navidad, tomará su primer descanso real desde principios de 2025. Este break lo preparará para su próximo movimiento creativo.

