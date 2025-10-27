Bad Bunny, Karol G y Peso Pluma Triunfan en los Premios Billboard de la Música Latina

En una gran victoria en el James L. Knight Center de Miami, Bad Bunny se llevó 11 premios en los Premios Billboard de la Música Latina 2025. Sus victorias incluyeron los premios más importantes - Artista del Año y Mejor Artista Latino del Siglo XXI.

La estrella puertorriqueña rompió récords con increíbles 27 nominaciones. Hablando sinceramente con Rolling Stone dijo: "Todavía no entiendo, entre tantos artistas, ¿por qué yo?... Pero estoy agradecido. Dios quiso que lo recibiera porque no alimenta mi ego. Lo recibo sin arrogancia, con mucha humildad, y seguiré siendo el mismo."

La estrella colombiana Karol G se llevó tres grandes victorias. Su canción "Si Antes Te Hubiera Conocido" ganó Canción Latina Global 200 del Año y Canción Tropical del Año. También se llevó el premio Artista Femenina del Año en Hot Latin Songs.

El grupo mexicano Fuerza Regida se llevó cinco premios. Su canción "Tu Boda", junto con Óscar Maydon, ganó Canción Regional Mexicana del Año y Canción Hot Latin del Año, Evento Vocal.

La noche también tuvo premios especiales. Laura Pausini recibió el Premio Ícono, mientras que Elvis Crespo entró al Salón de la Fama de Billboard. Peso Pluma se convirtió en el primer ganador del Premio Vanguardia de Billboard.

El show lleno, presentado por Goyo, Javier Poza y Elizabeth Gutiérrez, se transmitió por Telemundo y Peacock. Los fans disfrutaron de presentaciones de Ozuna, Daddy Yankee y Grupo Frontera.

La estrella emergente Netón Vega ganó Artista Nuevo del Año. Shakira ganó Gira del Año, mientras que benny blanco obtuvo Artista Crossover del Año. Sony Music Publishing lideró la categoría de Corporación Editorial.

Rimas ganó Sello Discográfico del Año en Hot Latin Songs, y Sony Music Latin obtuvo honores como Sello de Latin Airplay. En el mundo de la producción, Ernesto Fernández ganó Productor del Año.

Romeo Santos se llevó el premio Artista Tropical del Año, Solista. Aventura ganó en la categoría Dúo o Grupo, mientras que Maná obtuvo Artista Latino Pop del Año, Dúo o Grupo.