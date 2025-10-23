PodcastConcursosEventos
Los Premios Latin Grammy Anuncian 20 Artistas para el Show de Las Vegas 2025

Jen Glorioso
LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 16: Christian Nodal performs onstage during the Latin GRAMMY Acoustic Sessions with Christian Nodal at GRAMMY Museum L.A. Live on October 16, 2024 in Los Angeles, California. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Latin Recording Academy )
(Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Latin Recording Academy )

¡Oye! Los Latin Grammy 2025 van a estar bien candela en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el 13 de noviembre. Los tremendos Rauw Alejandro, Kacey Musgraves y Carlos Santana encabezan el show junto a otros 17 artistas.

El show trae quince caras nuevas, mi gente. Grupo Frontera, Edgar Barrera y Christian Nodal van a compartir tarima con Nathy Peluso e Ivan Cornejo. Morat y Elena Rose completan las nuevas adiciones, mientras que los conocidos Pepe Aguilar, Gloria Estefan, Los Tigres Del Norte y Carín León regresan al escenario de los Grammy.

¡Tremenda noticia! Raphael se lleva el reconocimiento como Persona del Año. El cantante español se une a otros grandes como Juanes y Shakira que han recibido este honor.

¿Y sabes qué? Adelaido "Payo" Solis III de Grupo Frontera tendrá su momento solista. Su nuevo estilo de música regional mexicana y norteña está pegando duro con la juventud.

La noche viene con colaboraciones brutales. Musgraves y Carín León cantarán su éxito de Nashville "Lost in Translation", mientras que Santana se junta con Grupo Frontera para "Me Retiro".

Aunque tiene 12 nominaciones, Bad Bunny no va a presentarse. El boricua no estará presente mientras siguen los debates sobre la representación de artistas en los premios.

La música mexicana brillará con Ivan Cornejo, Kakalo y DannyLux - aunque pocos artistas de regional mexicano están nominados en las categorías principales.

Para Álbum del Año, están compitiendo Rauw Alejandro, Bad Bunny y Gloria Estefan contra Joaquina, Carín León y Liniker. CA7RIEL, Paco Amoroso y Natalia Lafourcade están nominados pero no se presentarán en el show.

Grammy Latino
Jen Glorioso
