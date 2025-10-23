La NFL Mantiene a Bad Bunny para el Show de Medio Tiempo del Super Bowl a Pesar de la Oposición de Trump

La NFL se mantiene firme con su elección de Bad Bunny para encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl LX. El 22 de octubre de 2025, el Comisionado Roger Goodell se mantuvo firme a pesar de la creciente presión, incluyendo duras críticas del ex presidente Donald Trump.

"Es una decisión bien pensada. No creo que hayamos seleccionado alguna vez a un artista sin recibir algún tipo de reacción negativa o crítica. Es bastante difícil cuando literalmente cientos de millones de personas están viendo," dijo Goodell a CBS News.

Cuando los reflectores iluminen el Estadio Levi's en Santa Clara el 8 de febrero de 2026, los espectadores serán testigos de la historia cuando la superestrella puertorriqueña se convierta en el primer artista de habla hispana en ser el acto principal del show.

Trump criticó la decisión en Newsmax: "No sé quién es... No sé por qué lo están haciendo. Es como una locura... Creo que es absolutamente ridículo."

El artista, nacido como Benito Antonio Martínez Ocasio, se ha mantenido alejado de las giras en los Estados Unidos continental, mencionando preocupaciones sobre deportaciones masivas. Sus comentarios anteriores critican las políticas de inmigración de Trump.

Mientras los críticos se quejan, la NFL no cede. Destacan el enorme seguimiento global de Bad Bunny. Más artistas podrían unirse al espectáculo, pero los oficiales no están revelando nombres.

Shows anteriores del Super Bowl han generado mucho debate. La presentación de 2020 con Jennifer Lopez y Shakira, junto con el show de The Weeknd en 2021, recibieron reacciones mixtas de los espectadores.

Además de la controversia del medio tiempo, la reunión de dueños de otoño cubrió otros temas. Los juegos se acortaron a pesar de más devoluciones de patadas. Una temporada de 18 juegos espera nuevo liderazgo sindical. El próximo año trae actualizaciones sobre las ciudades sede del Super Bowl para 2028 y 2029.

Desde el anuncio de la NFL, los números de streaming de Bad Bunny han aumentado. El espectáculo de medio tiempo atrae a cientos de millones de espectadores cada año.