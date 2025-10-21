PodcastConcursosEventos
LISTEN LIVE

Netflix Estrenará Nuevo Documental de Selena con Videos Familiares Nunca Antes Vistos

Un nuevo documental de Selena, “Selena y Los Dinos”, llega a Netflix el 17 de noviembre de 2025. La película, que ganó el Premio Especial del Jurado en Sundance, revela…

Jen Glorioso
ISTANBUL, TURKEY - MARCH 23: The Netflix App logo is seen on a television screen on March 23, 2018 in Istanbul, Turkey. The Government of Turkish President Recep Tayyip Erdogan passed a new law on March 22 extending the reach of the country's radio and TV censor to the internet. The new law will allow RTUK, the states media watchdog, to monitor online broadcasts and block content of social media sites and streaming services including Netflix and YouTube. Turkey already bans many websites including Wikipedia, which has been blocked for more than a year. The move came a day after private media company Dogan Media Company announced it would sell to pro-government conglomerate Demiroren Holding AS. The Dogan news group was the only remaining news outlet not to be under government control, the sale, which includes assets in CNN Turk and Hurriyet Newspaper completes the governments control of the Turkish media. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
(Photo by Chris McGrath/Getty Images)

Un nuevo documental de Selena, "Selena y Los Dinos", llega a Netflix el 17 de noviembre de 2025. La película, que ganó el Premio Especial del Jurado en Sundance, revela videos familiares personales y presentaciones increíbles de la cantante icónica.

En Corpus Christi, la directora Isabel Castro pasó dos años revisando material archivado en Q-Productions. Estos momentos privados habían permanecido ocultos a los fans hasta ahora.

"Quería dejar algo más personal que lo que la película de Selena o la serie de Netflix pudieron ofrecer", dijo Suzette Quintanilla a AOL.

La película sigue su ascenso desde pequeños lugares en Texas hasta conciertos en arenas llenas. Videos caseros muestran sus primeras presentaciones en el restaurante Tex-Mex de su familia en Lake Jackson.

Mientras Abraham Quintanilla cuenta la mayoría de la historia, su madre Marcella habla por primera vez en treinta años sobre su talentosa hija.

Los momentos reales brillan: se ríe con su hermana sobre decisiones de moda, practica su español, y se mantiene firme en reuniones de la industria musical. En una escena impactante, declara: "Tienes que ser... Hay muchos hombres en este negocio, y si no puedes hablar por ti misma, te pasan por encima".

Diez visitas a Q-Productions revelaron muchísimo material. Castro eligió videos sin editar en lugar de entrevistas típicas para contar esta historia.

La película cubre la historia de amor con Chris Pérez. Su boda secreta causó tensión familiar antes de llevar finalmente a la aceptación.

En lugar de enfocarse en la tragedia, este retrato celebra su vida y lazos familiares cercanos. Los críticos la adoraron, dándole un sólido 91% en Rotten Tomatoes.

Mientras que trabajos anteriores como la película de 1997 y la serie de 2020 compartieron su historia desde las perspectivas de otros, este documental deja que la artista hable por sí misma.

NetflixSelena Quintanilla
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
Related Stories
Host Jennifer Lopez attends the 2025 American Music Awards
EntertainmentJennifer Lopez Revela Cuál Ha Sido Su Mejor Beso En La PantallaDiana Beasley
TAMPA, FLORIDA - JANUARY 01: Recording artist Daddy Yankee and his wife Mireddys González pose for a photo on the field before the game between the Tampa Bay Buccaneers and the Carolina Panthers at Raymond James Stadium on January 01, 2023 in Tampa, Florida. (Photo by Julio Aguilar/Getty Images)
EntertainmentDaddy Yankee Aconseja a Nuevos Artistas: Firmen Acuerdos Prenupciales y Controlen Su DineroJen Glorioso
LAS VEGAS, NEVADA - MAY 26: (EDITORIAL USE ONLY) Gloria Estefan performs onstage during the 2025 American Music Awards at BleauLive Theater at Fontainebleau Las Vegas on May 26, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)
EntertainmentLos Latin Grammys Anuncian los Artistas para 2025Jen Glorioso
Beasly Media Group, LLC
Download our station app

Download the app to LISTEN LIVE wherever you are and connect with us like never before!





About
Connect