Carín León Habla de Estrategia de Negocios en la Semana de la Música Latina en Miami

Durante la Semana de la Música Latina de Billboard, Carín León, ganador de tres Latin Grammy, charló con su manager Jorge Juárez. Los dos conectaron con sus fans en el Fillmore de Miami Beach el 20 de octubre de 2025, compartiendo ideas sobre su enfoque y planes futuros.

"Cuando escuché las canciones de Carín, su presentación en vivo, pensé que era una superestrella y quería trabajar con él. Siempre he pensado que cuando trabajas desde el corazón y desde abajo hacia arriba, no hay problema en entender la propuesta," dijo Juárez a Billboard.

El cantante mexicano ha dejado su huella en lugares importantes. Se ha presentado en todos lados, desde Coachella hasta Stagecoach, e incluso en el Grand Ole Opry de Nashville. Ha sido telonero de Los Rolling Stones y llenó el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Durante la charla "Power Duo", León habló de sus influencias musicales. "Mi estilo viene de la música regional mexicana, el R&B, la ranchera muy clásica y un poco de flamenco. Al principio hubo muchas críticas porque era diferente... creamos una marca siendo nosotros mismos. La mayor ventaja que tiene un artista es generar opiniones diversas."

El evento dura cinco días hasta el 24 de octubre. Grandes nombres como Gloria Estefan, Laura Pausini y Ozuna participarán en presentaciones y charlas.

León hará historia el próximo otoño, con siete shows en el Sphere de Las Vegas en septiembre de 2026. Este tipo de reserva anticipada muestra cómo el equipo piensa a futuro y sueña en grande.

Han lanzado dos compañías - Socios Music y Socios Publishing - donde ambos son socios. Su estrategia mira hacia dos o tres años en el futuro, con una planificación financiera sólida.

Los próximos proyectos incluyen el segundo álbum de Boca Chueca, shows de música country por todo México y presentaciones en festivales asiáticos.