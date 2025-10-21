PodcastConcursosEventos
92.5 Maxima quiere darte la oportunidad de empaparte de magia con una visita a Disney’s Typhoon Lagoon en Walt Disney World® Resort!

¡Participa hoy para tu oportunidad de ganar tickets con 92.5 Maxima! 92.5 Maxima quiere darte la oportunidad de empaparte de magia con una visita a Disney's Typhoon Lagoon en Walt…

smckenzie

¡Participa hoy para tu oportunidad de ganar tickets con 92.5 Maxima!

92.5 Maxima quiere darte la oportunidad de empaparte de magia con una visita a Disney’s Typhoon Lagoon en Walt Disney World® Resort! Ya seas un valiente amante de la adrenalina, o un guardián de la calma, ¡este Parque Acuático lo tiene todo! ¡Sumérgete en la emoción mientras desciendes por toboganes serpenteantes, sientes la adrenalina en la montaña rusa acuática Crush ‘n’ Gusher y te enfrentas a una de las piscinas de olas más grandes de Norteamérica! Por supuesto, también puedes relajarte bajo el sol en playas arenosas o dejarte llevar por la corriente del río lento. Y para los peques, no hay mejor manera de pasar el día divirtiéndose en los chorros de agua de Ketchakiddee Creek. ¡Descubre toda esa magia y mucho más en cada gota de Disney’s Typhoon Lagoon!

Contest Rules:

  • How To Enter: Listen To Win
  • Dates Of Contest: 10/20-10/31/2025
  • How Winner Is Being Selected: Queue to Call
  • When The Winner Is Being Selected: 10/20-10/31/2025
  • How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
  • Age Of Entrants: 18+
  • How Many Winners Are Being Selected: 5
  • What The Prize Is: A 4 pack of tickets to Disney Water Parks
  • Prize Value: : $315.24
  • Who Is Providing The Prize: Disney

Disney
smckenzieWriter
