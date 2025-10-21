92.5 Maxima quiere darte la oportunidad de empaparte de magia con una visita a Disney’s Typhoon Lagoon en Walt Disney World® Resort! Ya seas un valiente amante de la adrenalina, o un guardián de la calma, ¡este Parque Acuático lo tiene todo! ¡Sumérgete en la emoción mientras desciendes por toboganes serpenteantes, sientes la adrenalina en la montaña rusa acuática Crush ‘n’ Gusher y te enfrentas a una de las piscinas de olas más grandes de Norteamérica! Por supuesto, también puedes relajarte bajo el sol en playas arenosas o dejarte llevar por la corriente del río lento. Y para los peques, no hay mejor manera de pasar el día divirtiéndose en los chorros de agua de Ketchakiddee Creek. ¡Descubre toda esa magia y mucho más en cada gota de Disney’s Typhoon Lagoon!